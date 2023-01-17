Новый глава пермских приставов берет в команду коллегу из Чечни

Кадровые перестановки в пермском ГУФССП продолжатся Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый руководитель ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов хочет назначить своим первым заместителем сотрудника УФССП по Чеченской Республике Умара Саидова. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Первым заместителем руководителя ГУФССП по Прикамью может стать Умар Саидов. Сейчас господин Саидов занимает должность начальника отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций УФССП по Чеченской Республике», — пишет издание со ссылкой на источники, близкие к управлению.

Как сообщало URA.RU, в январе экс-руководитель УФССП по Чеченской республике Абдул Алаудинов возглавил управление в Пермском крае. С этим назначением его поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав «одним из самых лучших юристов РФ».