17 января 2023

В Свердловской области начнут судить южан, напавших на пенсионера и его защитника

Суд рассмотрит дело грабителей из Ставропольского края, избивших свердловчанина
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Дело южан доставят в суд Березовского

Суд рассмотрит дело мужчин из Ставропольского края, которые ограбили пенсионера в Березовском и толпой избили местного жителя, пытавшегося защитить соседа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В Березовском перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемые в разбойном нападении на жителей частного сектора, в том числе пенсионера», – говорится в сообщении ведомства. Если вина подтвердится, каждому грозит до 10 лет колонии.

По информации следствия, инцидент произошел в начале июня. Толпа мужчин, приехавших из Ставропольского края, увидели на участке в Березовском металлолом и решила украсть его. Пенсионер, которого хотели ограбить, пытался остановить южан, и ему на помощь пришел один из местных жителей. Толпа избила мужчину лопатой и металлической битой, а металлолом пенсионера унесли.

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Суд рассмотрит дело мужчин из Ставропольского края, которые ограбили пенсионера в Березовском и толпой избили местного жителя, пытавшегося защитить соседа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Березовском перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемые в разбойном нападении на жителей частного сектора, в том числе пенсионера», – говорится в сообщении ведомства. Если вина подтвердится, каждому грозит до 10 лет колонии. По информации следствия, инцидент произошел в начале июня. Толпа мужчин, приехавших из Ставропольского края, увидели на участке в Березовском металлолом и решила украсть его. Пенсионер, которого хотели ограбить, пытался остановить южан, и ему на помощь пришел один из местных жителей. Толпа избила мужчину лопатой и металлической битой, а металлолом пенсионера унесли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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