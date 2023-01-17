В Свердловской области начнут судить южан, напавших на пенсионера и его защитника

Суд рассмотрит дело грабителей из Ставропольского края, избивших свердловчанина

18 января 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Дело южан доставят в суд Березовского Екатерина Сычкова © URA.RU Суд рассмотрит дело мужчин из Ставропольского края, которые ограбили пенсионера в Березовском и толпой избили местного жителя, пытавшегося защитить соседа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Березовском перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемые в разбойном нападении на жителей частного сектора, в том числе пенсионера», – говорится в сообщении ведомства. Если вина подтвердится, каждому грозит до 10 лет колонии. По информации следствия, инцидент произошел в начале июня. Толпа мужчин, приехавших из Ставропольского края, увидели на участке в Березовском металлолом и решила украсть его. Пенсионер, которого хотели ограбить, пытался остановить южан, и ему на помощь пришел один из местных жителей. Толпа избила мужчину лопатой и металлической битой, а металлолом пенсионера унесли.

Суд рассмотрит дело мужчин из Ставропольского края, которые ограбили пенсионера в Березовском и толпой избили местного жителя, пытавшегося защитить соседа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Березовском перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемые в разбойном нападении на жителей частного сектора, в том числе пенсионера», – говорится в сообщении ведомства. Если вина подтвердится, каждому грозит до 10 лет колонии. По информации следствия, инцидент произошел в начале июня. Толпа мужчин, приехавших из Ставропольского края, увидели на участке в Березовском металлолом и решила украсть его. Пенсионер, которого хотели ограбить, пытался остановить южан, и ему на помощь пришел один из местных жителей. Толпа избила мужчину лопатой и металлической битой, а металлолом пенсионера унесли.