В Европе определились, чем заменят российский газ

Европа заменит российский газ возобновляемыми источниками энергии

18 января 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Европа заменит российский газ альтернативными источниками энергии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа заменит российский газ возобновляемой энергией. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Мы по-прежнему получаем некоторое количества газа из России, но мы можем заменить его при помощи энергии из возобновляемых источников», — заявила Симсон во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить санкции против России. Среди них — введение потолка цен на нефть и газ. 20 декабря итальянский министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин рассказал, что введение потолка цен на газ имеет в первую очередь политическое значение, сообщает RT. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Россия сократила поставки газа в Европу за время СВО на 80%.

Европа заменит российский газ возобновляемой энергией. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Мы по-прежнему получаем некоторое количества газа из России, но мы можем заменить его при помощи энергии из возобновляемых источников», — заявила Симсон во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить санкции против России. Среди них — введение потолка цен на нефть и газ. 20 декабря итальянский министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин рассказал, что введение потолка цен на газ имеет в первую очередь политическое значение, сообщает RT. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Россия сократила поставки газа в Европу за время СВО на 80%.