Свердловские учителя физкультуры освоят самбо

В Свердловской области учителя физкультуры должны будут пройти переподготовку, чтобы освоить новую спортивную дисциплину — самбо. Новое направление для детей появится в школах и вузах благодаря проекту «Za самбо». Об этом сообщает депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, который курирует проект.
«В понедельник встретился с министром образования Свердловской области и членом общественного совета Юрием Биктугановым. Обсудили направлении „Самбо в школы“. Составляем список школ, готовых подключиться к проекту и передать опыт. Важная задача на ближайшее время, чтобы учителя физкультуры прошли профпереподготовку по дисциплине „самбо“», — рассказал Свалов.
Также будет развиваться направление «Самбо в вузы». Так, на базе университета [УрГЭУ] запланированы соревнования между студентами по данному виду спорта. Помимо этого, Свалов рассказал, что встретился с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, который поддержал проект «Za самбо».
«Алексей Валерьевич очень вдохновился темой развития самбо в городе Екатеринбурге, я попросил его поддержать партийный проект и войти в состав общественного совета. Договорились провести три крупных мероприятия на базе Екатеринбурга: Областной фестиваль самбо в ГТО, соревнования по самбо среди школьников и ставшие уже любимыми у спортсменов соревнования по пляжному самбо», — заявил депутат регионального заксобрания.
Ранее стало известно, что минимум в десяти новых школах Свердловской области появится программа обучения самбо. Координатором проекта «Za Самбо» стал депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов.
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В Свердловской области учителя физкультуры должны будут пройти переподготовку, чтобы освоить новую спортивную дисциплину — самбо. Новое направление для детей появится в школах и вузах благодаря проекту «Za самбо». Об этом сообщает депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, который курирует проект. «В понедельник встретился с министром образования Свердловской области и членом общественного совета Юрием Биктугановым. Обсудили направлении „Самбо в школы“. Составляем список школ, готовых подключиться к проекту и передать опыт. Важная задача на ближайшее время, чтобы учителя физкультуры прошли профпереподготовку по дисциплине „самбо“», — рассказал Свалов. Также будет развиваться направление «Самбо в вузы». Так, на базе университета [УрГЭУ] запланированы соревнования между студентами по данному виду спорта. Помимо этого, Свалов рассказал, что встретился с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, который поддержал проект «Za самбо». «Алексей Валерьевич очень вдохновился темой развития самбо в городе Екатеринбурге, я попросил его поддержать партийный проект и войти в состав общественного совета. Договорились провести три крупных мероприятия на базе Екатеринбурга: Областной фестиваль самбо в ГТО, соревнования по самбо среди школьников и ставшие уже любимыми у спортсменов соревнования по пляжному самбо», — заявил депутат регионального заксобрания. Ранее стало известно, что минимум в десяти новых школах Свердловской области появится программа обучения самбо. Координатором проекта «Za Самбо» стал депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов.