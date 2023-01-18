Свердловские учителя физкультуры освоят самбо

Учителя физкультуры пройдут дополнительную подготовку, чтобы затем преподавать самбо в школе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области учителя физкультуры должны будут пройти переподготовку, чтобы освоить новую спортивную дисциплину — самбо. Новое направление для детей появится в школах и вузах благодаря проекту «Za самбо». Об этом сообщает депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, который курирует проект.

«В понедельник встретился с министром образования Свердловской области и членом общественного совета Юрием Биктугановым. Обсудили направлении „Самбо в школы“. Составляем список школ, готовых подключиться к проекту и передать опыт. Важная задача на ближайшее время, чтобы учителя физкультуры прошли профпереподготовку по дисциплине „самбо“», — рассказал Свалов.

Также будет развиваться направление «Самбо в вузы». Так, на базе университета [УрГЭУ] запланированы соревнования между студентами по данному виду спорта. Помимо этого, Свалов рассказал, что встретился с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, который поддержал проект «Za самбо».

«Алексей Валерьевич очень вдохновился темой развития самбо в городе Екатеринбурге, я попросил его поддержать партийный проект и войти в состав общественного совета. Договорились провести три крупных мероприятия на базе Екатеринбурга: Областной фестиваль самбо в ГТО, соревнования по самбо среди школьников и ставшие уже любимыми у спортсменов соревнования по пляжному самбо», — заявил депутат регионального заксобрания.

Ранее стало известно, что минимум в десяти новых школах Свердловской области появится программа обучения самбо. Координатором проекта «Za Самбо» стал депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов.