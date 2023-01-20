Бастрыкин занялся делом свердловчанки, потерявшей ребенка после операции

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил начать проверку медиков Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению свердловчанки, которая потеряла ребенка после операции. Об этом сообщает информационный центр СК РФ в telegram-канале.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому организовать проверку по этому делу. Нужно внимательно изучить доводы, изложенные девушкой, а также дать надлежащую юридическую оценку действиям медиков», — говорится в сообщении.

Девушка, будучи на восьмом месяце беременности, была госпитализирована с COVID. В больнице, по ее словам, ей была оказана неквалифицированная медицинская помощь, после чего она потеряла ребенка. Девушка обратилась к СМИ, чтобы добиться полноценного расследования.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению свердловчанки, которая потеряла ребенка после операции. Об этом сообщает информационный центр СК РФ в telegram-канале. «Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому организовать проверку по этому делу. Нужно внимательно изучить доводы, изложенные девушкой, а также дать надлежащую юридическую оценку действиям медиков», — говорится в сообщении. Девушка, будучи на восьмом месяце беременности, была госпитализирована с COVID. В больнице, по ее словам, ей была оказана неквалифицированная медицинская помощь, после чего она потеряла ребенка. Девушка обратилась к СМИ, чтобы добиться полноценного расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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