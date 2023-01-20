Бастрыкин занялся делом свердловчанки, потерявшей ребенка после операции

20 января 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил начать проверку медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению свердловчанки, которая потеряла ребенка после операции. Об этом сообщает информационный центр СК РФ в telegram-канале. «Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому организовать проверку по этому делу. Нужно внимательно изучить доводы, изложенные девушкой, а также дать надлежащую юридическую оценку действиям медиков», — говорится в сообщении. Девушка, будучи на восьмом месяце беременности, была госпитализирована с COVID. В больнице, по ее словам, ей была оказана неквалифицированная медицинская помощь, после чего она потеряла ребенка. Девушка обратилась к СМИ, чтобы добиться полноценного расследования.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению свердловчанки, которая потеряла ребенка после операции. Об этом сообщает информационный центр СК РФ в telegram-канале. «Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому организовать проверку по этому делу. Нужно внимательно изучить доводы, изложенные девушкой, а также дать надлежащую юридическую оценку действиям медиков», — говорится в сообщении. Девушка, будучи на восьмом месяце беременности, была госпитализирована с COVID. В больнице, по ее словам, ей была оказана неквалифицированная медицинская помощь, после чего она потеряла ребенка. Девушка обратилась к СМИ, чтобы добиться полноценного расследования.