Бастрыкин занялся делом свердловчанки, потерявшей ребенка после операции

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению свердловчанки, которая потеряла ребенка после операции. Об этом сообщает информационный центр СК РФ в telegram-канале.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому организовать проверку по этому делу. Нужно внимательно изучить доводы, изложенные девушкой, а также дать надлежащую юридическую оценку действиям медиков», — говорится в сообщении.
Девушка, будучи на восьмом месяце беременности, была госпитализирована с COVID. В больнице, по ее словам, ей была оказана неквалифицированная медицинская помощь, после чего она потеряла ребенка. Девушка обратилась к СМИ, чтобы добиться полноценного расследования.
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