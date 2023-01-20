The New York Times: в НАТО случился раскол из-за Украины

21 января 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

В НАТО не могут определиться с объемами военной помощи Украине, передает The New York Times Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В НАТО появились существенные разногласия из-за планов поставок техники Украине до наступления весны. Об этом сообщают корреспондент Белого Дома Дэвид Сэнгер и журналист Эрик Шмитт, занимающийся вопросами национальной безопасности, в статье для газеты The New York Times. «Маленькие, но значительные трещины становятся слишком большими, чтобы их можно было скрыть. Разногласия касаются стратегии на предстоящий год и более насущного вопроса о том, что нужно Украине в ближайшие несколько месяцев», — говорится в материале. Авторы отмечают, что Россия и Украина готовятся к наступлению весной. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. В январе в немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung отметили, что поставки танков на Украину стали поворотным моментом в конфликте. Использование западной техники на Украине заставить НАТО еще больше вмешаться в конфликт. Это связано с тем, что для ее ремонта будут нужны специалисты из-за рубежа. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с изданием «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В НАТО появились существенные разногласия из-за планов поставок техники Украине до наступления весны. Об этом сообщают корреспондент Белого Дома Дэвид Сэнгер и журналист Эрик Шмитт, занимающийся вопросами национальной безопасности, в статье для газеты The New York Times. «Маленькие, но значительные трещины становятся слишком большими, чтобы их можно было скрыть. Разногласия касаются стратегии на предстоящий год и более насущного вопроса о том, что нужно Украине в ближайшие несколько месяцев», — говорится в материале. Авторы отмечают, что Россия и Украина готовятся к наступлению весной. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. В январе в немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung отметили, что поставки танков на Украину стали поворотным моментом в конфликте. Использование западной техники на Украине заставить НАТО еще больше вмешаться в конфликт. Это связано с тем, что для ее ремонта будут нужны специалисты из-за рубежа. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с изданием «Ридус».