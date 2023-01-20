Пассажир самолета, летевшего из Перми в Гоа, рассказал о подробностях инцидента

Самолет Пермь-Гоа, экстренно севший в Узбекистане, оцепили военные

21 января 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Пассажиры самолета находятся в аэропорту около 12 часов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пассажир самолета, летевшего из Перми в Гоа (Индия) и экстренно севшего в Узбекистане из-за поступившей угрозы взрыва, подробнее рассказал об инциденте. Борт оцепили и пригнали к нему спецтехнику и солдат, сообщает «РЕН ТВ». «У пассажиров забрали телефоны, после чего всех вывели из самолета и посадили в автобус. Борт после этого оцепили, пригнали к нему солдат и спецтехнику. В аэропорту холодно, так как он не отапливается. Все надеялись, что все будет быстро, но уже сидят там 12 часов», — сообщил пассажир самолета. Его слова передает «РЕН ТВ» в своем telegram-канале. По словам мужчины, вылет запланирован на 17:00 по московскому времени. Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Перми в Гоа, полетел в Узбекистан. По информации Министерства гражданской авиации Индии, во время полета поступило сообщение о возможном минировании воздушного судна.

Пассажир самолета, летевшего из Перми в Гоа (Индия) и экстренно севшего в Узбекистане из-за поступившей угрозы взрыва, подробнее рассказал об инциденте. Борт оцепили и пригнали к нему спецтехнику и солдат, сообщает «РЕН ТВ». «У пассажиров забрали телефоны, после чего всех вывели из самолета и посадили в автобус. Борт после этого оцепили, пригнали к нему солдат и спецтехнику. В аэропорту холодно, так как он не отапливается. Все надеялись, что все будет быстро, но уже сидят там 12 часов», — сообщил пассажир самолета. Его слова передает «РЕН ТВ» в своем telegram-канале. По словам мужчины, вылет запланирован на 17:00 по московскому времени. Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Перми в Гоа, полетел в Узбекистан. По информации Министерства гражданской авиации Индии, во время полета поступило сообщение о возможном минировании воздушного судна.