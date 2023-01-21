Самолет, летевший из Перми в Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за угроз о взрыве

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Самолет приземлится в Узбекистане из-за сообщений об угрозах взрыва, сообщили власти Индии Фото:

Самолет, который летел из Перми в Гоа (Индия), сменил конечную точку маршрута и полетел в Узбекистан из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в Министерстве гражданской авиации Индии.

«Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан», — говорится в сообщении индийских властей. Его приводит ТАСС. Отмечается, что во время полета поступило сообщение о возможном минировании самолета.

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Самолет, который летел из Перми в Гоа (Индия), сменил конечную точку маршрута и полетел в Узбекистан из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в Министерстве гражданской авиации Индии. «Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан», — говорится в сообщении индийских властей. Его приводит ТАСС. Отмечается, что во время полета поступило сообщение о возможном минировании самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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