Самолет, летевший из Перми в Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за угроз о взрыве

21 января 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Самолет приземлится в Узбекистане из-за сообщений об угрозах взрыва, сообщили власти Индии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет, который летел из Перми в Гоа (Индия), сменил конечную точку маршрута и полетел в Узбекистан из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в Министерстве гражданской авиации Индии. «Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан», — говорится в сообщении индийских властей. Его приводит ТАСС. Отмечается, что во время полета поступило сообщение о возможном минировании самолета.

Самолет, который летел из Перми в Гоа (Индия), сменил конечную точку маршрута и полетел в Узбекистан из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в Министерстве гражданской авиации Индии. «Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан», — говорится в сообщении индийских властей. Его приводит ТАСС. Отмечается, что во время полета поступило сообщение о возможном минировании самолета.