Самолет, летевший из Перми в Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за угроз о взрыве

Самолет приземлится в Узбекистане из-за сообщений об угрозах взрыва, сообщили власти Индии
Самолет, который летел из Перми в Гоа (Индия), сменил конечную точку маршрута и полетел в Узбекистан из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в Министерстве гражданской авиации Индии.
«Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан», — говорится в сообщении индийских властей. Его приводит ТАСС. Отмечается, что во время полета поступило сообщение о возможном минировании самолета.
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