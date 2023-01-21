Пермяки собрали деньги на покупку дорогостоящего кардиомонитора для ребенка с тяжелым заболеванием

22 января 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

У семьи не было средств на покупку медоборудования, поэтому они обратились за помощью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Прикамья собрали средства на покупку дорогостоящего медицинского оборудования для ребенка из Кизела. Эта информация опубликована на сайте пермского фонда «Дедморозим». «За неделю было собрано более 100 тысяч рублей в поддержку Никиты Байбакова из Кизела. На сегодняшний день не хватает всего 55 рублей 76 копеек», — указано в сообщениях на сайте. По словам семьи мальчика, с ранних лет ребенок страдал от головных болей. Когда Никита подрос, на смену мигреням пришли судороги. Врачам так и не удалось установить юному пермяку точный диагноз. Специалисты подозревают, что у ребенка заболевание сердца, которое вызывает приступы. Семье Байбаковых рекомендовали провести имплантацию устройства длительной записи ЭКГ для того, чтобы исключить или подтвердить скрытые нарушения сердечного ритма. Стоимость операции по установке оценили в 178 090 рублей. О том, что в регионе был объявлен сбор средств для восьмилетнего Артема Онучина из Соликамска, URA.RU писало ранее. Мальчику, который перенес тяжелое заболевание, потребовался откашливатель. Это оборудование должно сохранить ребенку жизнь.

Жители Прикамья собрали средства на покупку дорогостоящего медицинского оборудования для ребенка из Кизела. Эта информация опубликована на сайте пермского фонда «Дедморозим». «За неделю было собрано более 100 тысяч рублей в поддержку Никиты Байбакова из Кизела. На сегодняшний день не хватает всего 55 рублей 76 копеек», — указано в сообщениях на сайте. По словам семьи мальчика, с ранних лет ребенок страдал от головных болей. Когда Никита подрос, на смену мигреням пришли судороги. Врачам так и не удалось установить юному пермяку точный диагноз. Специалисты подозревают, что у ребенка заболевание сердца, которое вызывает приступы. Семье Байбаковых рекомендовали провести имплантацию устройства длительной записи ЭКГ для того, чтобы исключить или подтвердить скрытые нарушения сердечного ритма. Стоимость операции по установке оценили в 178 090 рублей. О том, что в регионе был объявлен сбор средств для восьмилетнего Артема Онучина из Соликамска, URA.RU писало ранее. Мальчику, который перенес тяжелое заболевание, потребовался откашливатель. Это оборудование должно сохранить ребенку жизнь.