Курганец пытался угнать в ХМАО катер, чтобы уплыть на нем домой

23 января 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Мужчина пытался уплыть на катере в Курганскую область Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Житель Курганской области пытался угнать катер в селе Ханты-Мансийского автономного округа, планируя уплыть на нем домой. Данная информация была размещена 23 января на сайте Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ. «Днем 07.11.2022 подозреваемый, находясь на правом берегу реки Обь в селе Перегребное, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, увидел маломерное судно „Катер-буксирный“ и с целью его угона отвязал катер от баржи, сломал навесной замок двери и проник в помещение рулевой. После этого, проник в моторный отсек и попытался запустить двигатель судна, чтобы проследовать к месту жительства в Курганской области», — указано в сообщении. Мужчину остановил владелец судна. Жителя Курганской области обвиняют в покушении на угон речного судна. В СК добавили, что сейчас сотрудники ведомства выясняют обстоятельства уголовного дела.

Житель Курганской области пытался угнать катер в селе Ханты-Мансийского автономного округа, планируя уплыть на нем домой. Данная информация была размещена 23 января на сайте Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ. «Днем 07.11.2022 подозреваемый, находясь на правом берегу реки Обь в селе Перегребное, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, увидел маломерное судно „Катер-буксирный“ и с целью его угона отвязал катер от баржи, сломал навесной замок двери и проник в помещение рулевой. После этого, проник в моторный отсек и попытался запустить двигатель судна, чтобы проследовать к месту жительства в Курганской области», — указано в сообщении. Мужчину остановил владелец судна. Жителя Курганской области обвиняют в покушении на угон речного судна. В СК добавили, что сейчас сотрудники ведомства выясняют обстоятельства уголовного дела.