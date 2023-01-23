В Екатеринбурге арестовали первого участника массовой драки в общежитии УрФУ

Суд Екатеринбурга арестовал на 12 суток студента, устроившего массовую драку в общежитии УрФУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Студентов доставили в суд 23 января

Суд отправил под арест на 12 суток студента УрФУ, который принял участие в массовой драке в общежитии в ночь с 20 на 21 января. Об этом URA.RU сообщил источник в Ленинском районном суде. На скамье подсудимых находятся еще девять человек.

«Молодого человека отправили под арест на 12 дней», – рассказал собеседник агентства. По его словам, другие участники драки еще могут рассчитывать на штраф.

URA.RU обратилось в пресс-службу Ленинского районного суда. Там подтвердили информацию.

Массовая драка в общежитии УрФУ произошла в ночь с 20 на 21 января. Очевидцы уверяли, что студенты схватились за ножи после конфликта. По данным полиции, драке предшествовала громкая музыка. Силовики поймали предполагаемых зачинщиков потасовки и привели их в Ленинский районный суд через сутки после задержания.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Суд отправил под арест на 12 суток студента УрФУ, который принял участие в массовой драке в общежитии в ночь с 20 на 21 января. Об этом URA.RU сообщил источник в Ленинском районном суде. На скамье подсудимых находятся еще девять человек. «Молодого человека отправили под арест на 12 дней», – рассказал собеседник агентства. По его словам, другие участники драки еще могут рассчитывать на штраф. URA.RU обратилось в пресс-службу Ленинского районного суда. Там подтвердили информацию. Массовая драка в общежитии УрФУ произошла в ночь с 20 на 21 января. Очевидцы уверяли, что студенты схватились за ножи после конфликта. По данным полиции, драке предшествовала громкая музыка. Силовики поймали предполагаемых зачинщиков потасовки и привели их в Ленинский районный суд через сутки после задержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...