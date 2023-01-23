В ЕС назвали условия для принуждения Украины к мирным переговорам

Глава МИД Италии Таяни: для переговоров Москвы и Киева РФ должна прекратить удары по украинской инфраструктуре

23 января 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

ЕС подтолкнет Киев на переговоры, если РФ прекратит военные операции, заявил Антонио Таяни Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз начнет подталкивать Киев к мирным переговорам с РФ, если Москва прекратит наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Только если Москва решит прекратить бомбардировки объектов, Европа сможет просить Украину начать мирные переговоры», — сказал Антонио Таяни в интервью для Il Messaggero . Кроме того, по его словам, российская сторона должна прекратить все военные операции. Также глава итальянского МИД заявил, что Рим будет выполнять все обязательства, касающиеся оказания поддержки Киеву. После начала спецоперации в правительстве РФ неоднократно говорили о готовности к дипломатическому решению украинского конфликта. Замглавы МИД России Александр Грушко при этом заявлял, что Запад и Киев выдвигают для переговоров «неприемлемые условия», не давая завершить конфликт, передает RT. Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины в ответ на подрыв украинцами Крымского моста. Из-за этого многие украинские города остались без электроэнергии. Кроме того, в стране часто объявляют воздушную тревогу. Например, не так давно, тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, пишет телеканал 360.

Евросоюз начнет подталкивать Киев к мирным переговорам с РФ, если Москва прекратит наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Только если Москва решит прекратить бомбардировки объектов, Европа сможет просить Украину начать мирные переговоры», — сказал Антонио Таяни в интервью для Il Messaggero. Кроме того, по его словам, российская сторона должна прекратить все военные операции. Также глава итальянского МИД заявил, что Рим будет выполнять все обязательства, касающиеся оказания поддержки Киеву. После начала спецоперации в правительстве РФ неоднократно говорили о готовности к дипломатическому решению украинского конфликта. Замглавы МИД России Александр Грушко при этом заявлял, что Запад и Киев выдвигают для переговоров «неприемлемые условия», не давая завершить конфликт, передает RT. Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины в ответ на подрыв украинцами Крымского моста. Из-за этого многие украинские города остались без электроэнергии. Кроме того, в стране часто объявляют воздушную тревогу. Например, не так давно, тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, пишет телеканал 360.