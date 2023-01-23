Суд начал рассмотрение дела о взыскании долга с пермского депутата

В Индустриальном районе Перми началось рассмотрение дела о взыскании долгов с депутата заксобрания Пермского края Ильи Лисняка. Долги по договору займа взыскивает бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов.
«На заседании присутствует представитель истца Отегова и лично Лисняк. Как заявил представитель истца, стороны двигаются в сторону мирного урегулирования. Также он попросил объявить перерыв не более чем на 5 дней», — сообщает telegram-канал «РБК-Пермь».
По данным издания, в исковых требованиях заявлена сумма в пять миллионов рублей. Судом объявлен перерыв по делу до 30 января.
Обновлено в 12:01
Как пояснил URA.RU Илья Лисняк, иск он считает «чисто техническим процессом». Он также добавил, что сейчас ведется уточнение внутренних расчетов.
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