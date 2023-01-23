23 января 2023

Суд начал рассмотрение дела о взыскании долга с пермского депутата

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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, лисняк илья
В исковых требованиях к Лисняку заявлена сумма в пять миллионов рублей Фото:

В Индустриальном районе Перми началось рассмотрение дела о взыскании долгов с депутата заксобрания Пермского края Ильи Лисняка. Долги по договору займа взыскивает бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов.

«На заседании присутствует представитель истца Отегова и лично Лисняк. Как заявил представитель истца, стороны двигаются в сторону мирного урегулирования. Также он попросил объявить перерыв не более чем на 5 дней», — сообщает telegram-канал «РБК-Пермь».

По данным издания, в исковых требованиях заявлена сумма в пять миллионов рублей. Судом объявлен перерыв по делу до 30 января.

Обновлено в 12:01

Как пояснил URA.RU Илья Лисняк, иск он считает «чисто техническим процессом». Он также добавил, что сейчас ведется уточнение внутренних расчетов.

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В Индустриальном районе Перми началось рассмотрение дела о взыскании долгов с депутата заксобрания Пермского края Ильи Лисняка. Долги по договору займа взыскивает бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов. «На заседании присутствует представитель истца Отегова и лично Лисняк. Как заявил представитель истца, стороны двигаются в сторону мирного урегулирования. Также он попросил объявить перерыв не более чем на 5 дней», — сообщает telegram-канал «РБК-Пермь». По данным издания, в исковых требованиях заявлена сумма в пять миллионов рублей. Судом объявлен перерыв по делу до 30 января. Обновлено в 12:01 Как пояснил URA.RU Илья Лисняк, иск он считает «чисто техническим процессом». Он также добавил, что сейчас ведется уточнение внутренних расчетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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