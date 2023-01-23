Екатеринбуржцы в 4 раза увеличили выпуск одежды после ухода зарубежных брендов

24 января 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы стали массово шить одежду после введения западных санкций Сергей Русанов © URA.RU Ниша производства текстильных изделий показала самый серьезный рост по итогам 2022 года в Екатеринбурге. Местные предприниматели в четыре раза увеличили выпуск одежды, рассказал на брифинге председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Евгений Копелян, передает корреспондент URA.RU. «Промышленность Екатеринбурга ощущает себя стабильно, по всем видам зафиксирован рост. Лидером по росту отгруженной продукции было производство текстильных изделий — рост в 4 раза. Это ниша, которая возникла после ухода зарубежных брендов, и она сейчас активно развивается» — отметил Копелян. Высокий рост показали сферы производства автотранспорта и мебели (более чем в два раза), а также производство химической продукции и лекарств. Всего по итогу 2022 года объем отгруженной продукции по всем отраслям промышленности составил 650 млрд рублей — это на 15% больше, чем в 2022 году. Лидером по объему отгруженной продукции остаются предприятия металлургического комплекса (43%). Многие зарубежные бренды одежды после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, объявили о том, что уходят из страны. В частности, компания Inditex приостановила работу 502 магазинов, 86 среди которых — Zara. Вместе с Inditex о закрытии магазинов заявили бренды H&M, Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Mango. Позднее, однако, Inditex нашла возможность вернуться в Россию, передав российскую структуру третьей компании, которая не будет иметь отношения к странам, причисленным к категории недружественных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ниша производства текстильных изделий показала самый серьезный рост по итогам 2022 года в Екатеринбурге. Местные предприниматели в четыре раза увеличили выпуск одежды, рассказал на брифинге председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Евгений Копелян, передает корреспондент URA.RU. «Промышленность Екатеринбурга ощущает себя стабильно, по всем видам зафиксирован рост. Лидером по росту отгруженной продукции было производство текстильных изделий — рост в 4 раза. Это ниша, которая возникла после ухода зарубежных брендов, и она сейчас активно развивается» — отметил Копелян. Высокий рост показали сферы производства автотранспорта и мебели (более чем в два раза), а также производство химической продукции и лекарств. Всего по итогу 2022 года объем отгруженной продукции по всем отраслям промышленности составил 650 млрд рублей — это на 15% больше, чем в 2022 году. Лидером по объему отгруженной продукции остаются предприятия металлургического комплекса (43%). Многие зарубежные бренды одежды после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, объявили о том, что уходят из страны. В частности, компания Inditex приостановила работу 502 магазинов, 86 среди которых — Zara. Вместе с Inditex о закрытии магазинов заявили бренды H&M, Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Mango. Позднее, однако, Inditex нашла возможность вернуться в Россию, передав российскую структуру третьей компании, которая не будет иметь отношения к странам, причисленным к категории недружественных.