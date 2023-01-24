В первый рабочий день новый пермский министр открыл производство лифтов

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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, подъезд, спальный район
Компания производит лифты под торговой маркой «Макс» Фото:

В свой первый рабочий день новый министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов побывал на открытии производства. Речь о запуске производственной линии и цеха компании «Лифт-Сервис», которая выпускают продукцию под собственным брендом.

«Директор «Лифт-сервис» Владимир Макс презентовал министру и представителям ведущих застройщиков Перми уникальное для края производство лифтов и подъемных механизмов. Также на открытии были представлены новый логотип и название пермских лифтов. «Лифты будут выходить под маркой «Макс»», — сообщили в пресс-службе компании.

В компании также уточнили, что «Лифт-Сервис» более 25 лет занимается обслуживанием лифтов в Перми, а теперь еще и выпускает продукцию собственного производства. В декабре 2022 года два лифта компании были установлены в доме по адресу улица Королева, 4А.

Ранее URA.RU рассказывало, что возглавлявший пермский минстрой с 2019 года Андрей Колмогоров ушел в отставку. На его место был назначен бывший главный архитектор региона Артем Габдрахманов.

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В свой первый рабочий день новый министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов побывал на открытии производства. Речь о запуске производственной линии и цеха компании «Лифт-Сервис», которая выпускают продукцию под собственным брендом. «Директор «Лифт-сервис» Владимир Макс презентовал министру и представителям ведущих застройщиков Перми уникальное для края производство лифтов и подъемных механизмов. Также на открытии были представлены новый логотип и название пермских лифтов. «Лифты будут выходить под маркой «Макс»», — сообщили в пресс-службе компании. В компании также уточнили, что «Лифт-Сервис» более 25 лет занимается обслуживанием лифтов в Перми, а теперь еще и выпускает продукцию собственного производства. В декабре 2022 года два лифта компании были установлены в доме по адресу улица Королева, 4А. Ранее URA.RU рассказывало, что возглавлявший пермский минстрой с 2019 года Андрей Колмогоров ушел в отставку. На его место был назначен бывший главный архитектор региона Артем Габдрахманов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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