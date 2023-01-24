В первый рабочий день новый пермский министр открыл производство лифтов

Компания производит лифты под торговой маркой «Макс» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В свой первый рабочий день новый министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов побывал на открытии производства. Речь о запуске производственной линии и цеха компании «Лифт-Сервис», которая выпускают продукцию под собственным брендом.

«Директор «Лифт-сервис» Владимир Макс презентовал министру и представителям ведущих застройщиков Перми уникальное для края производство лифтов и подъемных механизмов. Также на открытии были представлены новый логотип и название пермских лифтов. «Лифты будут выходить под маркой «Макс»», — сообщили в пресс-службе компании.

В компании также уточнили, что «Лифт-Сервис» более 25 лет занимается обслуживанием лифтов в Перми, а теперь еще и выпускает продукцию собственного производства. В декабре 2022 года два лифта компании были установлены в доме по адресу улица Королева, 4А.

Ранее URA.RU рассказывало, что возглавлявший пермский минстрой с 2019 года Андрей Колмогоров ушел в отставку. На его место был назначен бывший главный архитектор региона Артем Габдрахманов.