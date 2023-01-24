Екатеринбуржец приговорен к девяти годам лишения свободы за убийство знакомого трубой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Судимый екатеринбуржец, находясь в алкогольном опьянении убил своего собутыльника металлической трубой. Мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Екатеринбургу.

«Ранее судимый 34-летний екатеринбуржец в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с мужчиной 1980 года рождения. На почве ссоры подсудимый нанес металлической трубой множество ударов по знакомому. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе МВД.

Злоумышленник дал признательные показания. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Екатеринбургский суд вынес приговор мужчине, убившего собутыльника трубой Фото: пресс-служба МВД Екатеринбурга