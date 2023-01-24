Судимый екатеринбуржец, находясь в алкогольном опьянении убил своего собутыльника металлической трубой. Мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Екатеринбургу.
«Ранее судимый 34-летний екатеринбуржец в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с мужчиной 1980 года рождения. На почве ссоры подсудимый нанес металлической трубой множество ударов по знакомому. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе МВД.
Злоумышленник дал признательные показания. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
Екатеринбургский суд вынес приговор мужчине, убившего собутыльника трубой
Фото: пресс-служба МВД Екатеринбурга
Екатеринбуржца приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство знакомого
Фото: пресс-служба МВД Екатеринбурга
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Судимый екатеринбуржец, находясь в алкогольном опьянении убил своего собутыльника металлической трубой. Мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Екатеринбургу. «Ранее судимый 34-летний екатеринбуржец в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с мужчиной 1980 года рождения. На почве ссоры подсудимый нанес металлической трубой множество ударов по знакомому. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе МВД. Злоумышленник дал признательные показания. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.