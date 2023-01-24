Екатеринбургский суд вынес приговор мужчине, убившему собутыльника трубой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Бекмансурову Тимуру. Пермь, судебное засдеание, конвойная служба полиции, конвой в зале суда
Екатеринбуржец приговорен к девяти годам лишения свободы за убийство знакомого трубой Фото:

Судимый екатеринбуржец, находясь в алкогольном опьянении убил своего собутыльника металлической трубой. Мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Екатеринбургу.

«Ранее судимый 34-летний екатеринбуржец в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с мужчиной 1980 года рождения. На почве ссоры подсудимый нанес металлической трубой множество ударов по знакомому. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе МВД.

Злоумышленник дал признательные показания. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Екатеринбургский суд вынес приговор мужчине, убившего собутыльника трубой
Фото:
Екатеринбуржца приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство знакомого
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Судимый екатеринбуржец, находясь в алкогольном опьянении убил своего собутыльника металлической трубой. Мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Екатеринбургу. «Ранее судимый 34-летний екатеринбуржец в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с мужчиной 1980 года рождения. На почве ссоры подсудимый нанес металлической трубой множество ударов по знакомому. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе МВД. Злоумышленник дал признательные показания. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...