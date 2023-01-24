24 января 2023

В Екатеринбурге произошло возгорание в многоэтажке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, заброшенный дом, пожар, огонь, ночь
Возгорание произошло в подъезде, возле мусоропровода Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 25 января произошло возгорание в подъезде девятиэтажного дома на улице Бардина 39. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Жители проснулись от сильного задымления в подъезде. Едкий дым проникал в квартиры. Приехавшие пожарные выявили возгорание мусора возле мусоропровода на втором этаже», — сообщил читатель агентства.

В МЧС по Свердловской области рассказали, что в тушении участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава. «Из задымленного подъезда с верхних этажей было эвакуировано 17 человек из них четверо дети, благодаря слаженным действиям спасателей никто из людей не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Полевском (Свердловская область). Спасателям удалось эвакуировать из горящего дома шесть человек.

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В Екатеринбурге в ночь на 25 января произошло возгорание в подъезде девятиэтажного дома на улице Бардина 39. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Жители проснулись от сильного задымления в подъезде. Едкий дым проникал в квартиры. Приехавшие пожарные выявили возгорание мусора возле мусоропровода на втором этаже», — сообщил читатель агентства. В МЧС по Свердловской области рассказали, что в тушении участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава. «Из задымленного подъезда с верхних этажей было эвакуировано 17 человек из них четверо дети, благодаря слаженным действиям спасателей никто из людей не пострадал», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Полевском (Свердловская область). Спасателям удалось эвакуировать из горящего дома шесть человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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