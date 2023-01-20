В Свердловской области из пожара в жилом доме спасли шесть человек

В Полевском из огня спасли шесть человек Екатерина Сычкова © URA.RU

В Полевском (Свердловская область) на первом этаже четырехэтажного дома по улице Коммунистическая произошел пожар. Спасатели эвакуировали шесть человек, еще четверо смогли спастись самостоятельно, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В квартире на первом этаже 4-этажного жилого дома на площади 24 кв. метров горели домашние вещи. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались четыре человека. Огнеборцы с помощью трехколенных лестниц спасли шесть человек. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

Спустя 50 минут огонь локализовали, спустя еще пять минут ликвидировали открытое горение. В тушении пожара участвовали 10 человек личного состава и три единицы техники.