В Свердловской области из пожара в жилом доме спасли шесть человек

В Полевском (Свердловская область) на первом этаже четырехэтажного дома по улице Коммунистическая произошел пожар. Спасатели эвакуировали шесть человек, еще четверо смогли спастись самостоятельно, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В квартире на первом этаже 4-этажного жилого дома на площади 24 кв. метров горели домашние вещи. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались четыре человека. Огнеборцы с помощью трехколенных лестниц спасли шесть человек. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.
Спустя 50 минут огонь локализовали, спустя еще пять минут ликвидировали открытое горение. В тушении пожара участвовали 10 человек личного состава и три единицы техники.
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