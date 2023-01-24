24 января 2023

Аналитики назвали топ-5 популярных продуктов у екатеринбургских студентов

В топ-5 популярных продуктов у екатеринбургских студентов вошли овощи и фрукты
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, овощи, фрукты
В Екатеринбурге доставку продуктов чаще всех используют студенты РАНХиГСа, УрГПУ и УрФУ Фото:

Аналитики службы доставки «СберМаркет» разрушили стереотипы и назвали топ-5 популярных продуктов среди студентов Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса доставки.

«Питание екатеринбургских студентов можно назвать здоровым и сбалансированным. В топ-5 популярных продуктов вошли овощи и фрукты. Особым спросом у учащихся пользуются помидоры. Второе место занимают бананы, а тройку лидеров закрывают мандарины. Оставшееся четвертое и пятое места занимают огурцы и лук», — сказано в сообщении.

Пик заказов студентов выпадает на зиму — в среднем на этот период приходится 40% от общего числа доставок. Примечательно, что в Екатеринбурге доставку продуктов чаще всех используют студенты РАНХиГСа, УрГПУ и УрФУ.

Ранее свердловчанам назвали продукты, которые улучшат здоровье. Для этого в 2022 году были разработаны специальные йогурты, батоны и мука, содержащие большое количество нужных для организма веществ.

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Аналитики службы доставки «СберМаркет» разрушили стереотипы и назвали топ-5 популярных продуктов среди студентов Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса доставки. «Питание екатеринбургских студентов можно назвать здоровым и сбалансированным. В топ-5 популярных продуктов вошли овощи и фрукты. Особым спросом у учащихся пользуются помидоры. Второе место занимают бананы, а тройку лидеров закрывают мандарины. Оставшееся четвертое и пятое места занимают огурцы и лук», — сказано в сообщении. Пик заказов студентов выпадает на зиму — в среднем на этот период приходится 40% от общего числа доставок. Примечательно, что в Екатеринбурге доставку продуктов чаще всех используют студенты РАНХиГСа, УрГПУ и УрФУ. Ранее свердловчанам назвали продукты, которые улучшат здоровье. Для этого в 2022 году были разработаны специальные йогурты, батоны и мука, содержащие большое количество нужных для организма веществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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