Аналитики назвали топ-5 популярных продуктов у екатеринбургских студентов

В топ-5 популярных продуктов у екатеринбургских студентов вошли овощи и фрукты

25 января 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге доставку продуктов чаще всех используют студенты РАНХиГСа, УрГПУ и УрФУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аналитики службы доставки «СберМаркет» разрушили стереотипы и назвали топ-5 популярных продуктов среди студентов Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса доставки. «Питание екатеринбургских студентов можно назвать здоровым и сбалансированным. В топ-5 популярных продуктов вошли овощи и фрукты. Особым спросом у учащихся пользуются помидоры. Второе место занимают бананы, а тройку лидеров закрывают мандарины. Оставшееся четвертое и пятое места занимают огурцы и лук», — сказано в сообщении. Пик заказов студентов выпадает на зиму — в среднем на этот период приходится 40% от общего числа доставок. Примечательно, что в Екатеринбурге доставку продуктов чаще всех используют студенты РАНХиГСа, УрГПУ и УрФУ. Ранее свердловчанам назвали продукты, которые улучшат здоровье. Для этого в 2022 году были разработаны специальные йогурты, батоны и мука, содержащие большое количество нужных для организма веществ.

Аналитики службы доставки «СберМаркет» разрушили стереотипы и назвали топ-5 популярных продуктов среди студентов Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса доставки. «Питание екатеринбургских студентов можно назвать здоровым и сбалансированным. В топ-5 популярных продуктов вошли овощи и фрукты. Особым спросом у учащихся пользуются помидоры. Второе место занимают бананы, а тройку лидеров закрывают мандарины. Оставшееся четвертое и пятое места занимают огурцы и лук», — сказано в сообщении. Пик заказов студентов выпадает на зиму — в среднем на этот период приходится 40% от общего числа доставок. Примечательно, что в Екатеринбурге доставку продуктов чаще всех используют студенты РАНХиГСа, УрГПУ и УрФУ. Ранее свердловчанам назвали продукты, которые улучшат здоровье. Для этого в 2022 году были разработаны специальные йогурты, батоны и мука, содержащие большое количество нужных для организма веществ.