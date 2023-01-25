25 января 2023

В Екатеринбурге на пять дней задержан глава армянской общины

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Масис Назарян был задержан на пять суток Фото:

В Екатеринбурге глава армянской общины Масис Назарян задержан на пять суток. Об этом сообщил бывший депутат парламента Армении Арман Абовян в своем telegram-канале.

«На пять суток задержан глава армянской общины в Екатеринбурге [Масис Назарян]», — рассказал Абовян. По его словам, Назаряна задержали из-за того, «что армяне в дворе армянской церкви Екатеринбурга обратились к мировому сообществу с призывом спасти Арцах» (армянское название Нагорного Карабаха — прим. ред.).

Согласно картотеке дел Ленинского районного суда Екатеринбурга, дело Назаряна поступило в суд 25 января. Дело рассматривают по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Масису Назаряну. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее в Екатеринбурге несколько десятков человек провели акцию в поддержку жителей Арцаха. Это произошло 23 января у церкви Святого Карапета. Представители региональной организации опубликовали видеозапись с акции на YouTube-канале «Наследники Урарту. Армяне Урала».

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В Екатеринбурге глава армянской общины Масис Назарян задержан на пять суток. Об этом сообщил бывший депутат парламента Армении Арман Абовян в своем telegram-канале. «На пять суток задержан глава армянской общины в Екатеринбурге [Масис Назарян]», — рассказал Абовян. По его словам, Назаряна задержали из-за того, «что армяне в дворе армянской церкви Екатеринбурга обратились к мировому сообществу с призывом спасти Арцах» (армянское название Нагорного Карабаха — прим. ред.). Согласно картотеке дел Ленинского районного суда Екатеринбурга, дело Назаряна поступило в суд 25 января. Дело рассматривают по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Масису Назаряну. Ответ на момент публикации не получен. Ранее в Екатеринбурге несколько десятков человек провели акцию в поддержку жителей Арцаха. Это произошло 23 января у церкви Святого Карапета. Представители региональной организации опубликовали видеозапись с акции на YouTube-канале «Наследники Урарту. Армяне Урала».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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