В Екатеринбурге на пять дней задержан глава армянской общины

В Екатеринбурге глава армянской общины Масис Назарян задержан на пять суток. Об этом сообщил бывший депутат парламента Армении Арман Абовян в своем telegram-канале.
«На пять суток задержан глава армянской общины в Екатеринбурге [Масис Назарян]», — рассказал Абовян. По его словам, Назаряна задержали из-за того, «что армяне в дворе армянской церкви Екатеринбурга обратились к мировому сообществу с призывом спасти Арцах» (армянское название Нагорного Карабаха — прим. ред.).
Согласно картотеке дел Ленинского районного суда Екатеринбурга, дело Назаряна поступило в суд 25 января. Дело рассматривают по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Масису Назаряну. Ответ на момент публикации не получен.
Ранее в Екатеринбурге несколько десятков человек провели акцию в поддержку жителей Арцаха. Это произошло 23 января у церкви Святого Карапета. Представители региональной организации опубликовали видеозапись с акции на YouTube-канале «Наследники Урарту. Армяне Урала».
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