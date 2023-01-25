В Екатеринбурге на пять дней задержан глава армянской общины

Масис Назарян был задержан на пять суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге глава армянской общины Масис Назарян задержан на пять суток. Об этом сообщил бывший депутат парламента Армении Арман Абовян в своем telegram-канале.

«На пять суток задержан глава армянской общины в Екатеринбурге [Масис Назарян]», — рассказал Абовян. По его словам, Назаряна задержали из-за того, «что армяне в дворе армянской церкви Екатеринбурга обратились к мировому сообществу с призывом спасти Арцах» (армянское название Нагорного Карабаха — прим. ред.).

Согласно картотеке дел Ленинского районного суда Екатеринбурга, дело Назаряна поступило в суд 25 января. Дело рассматривают по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Масису Назаряну. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее в Екатеринбурге несколько десятков человек провели акцию в поддержку жителей Арцаха. Это произошло 23 января у церкви Святого Карапета. Представители региональной организации опубликовали видеозапись с акции на YouTube-канале «Наследники Урарту. Армяне Урала».