Иноагентов допустили к борьбе за губернаторское кресло Тюмени

Граждане, признанные иноагентами, смогут баллотироваться в губернаторы, а также в депутаты тюменской городской думы на выборах 2023 года. Об этом заявил председатель областного избиркома Игорь Халин.
«Человек или объединение, признанные иностранным агентом, могут участвовать в российских выборах, но с самого начала избирательной кампании они должны будут указывать свой статус во всех документах, материалах и в ходе всех своих выступлений», — процитировало Игоря Халина информационное агентство «Тюменская линия».
Ранее URA.RU сообщало, что оппозиция из соседних регионов грозит Моору испортить его выборы в 2023 году. Оппозиционеры ХМАО могут помешать тюменскому губернатору набрать высокий процент.
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Граждане, признанные иноагентами, смогут баллотироваться в губернаторы, а также в депутаты тюменской городской думы на выборах 2023 года. Об этом заявил председатель областного избиркома Игорь Халин. «Человек или объединение, признанные иностранным агентом, могут участвовать в российских выборах, но с самого начала избирательной кампании они должны будут указывать свой статус во всех документах, материалах и в ходе всех своих выступлений», — процитировало Игоря Халина информационное агентство «Тюменская линия». Ранее URA.RU сообщало, что оппозиция из соседних регионов грозит Моору испортить его выборы в 2023 году. Оппозиционеры ХМАО могут помешать тюменскому губернатору набрать высокий процент.