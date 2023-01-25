Иноагентов допустили к борьбе за губернаторское кресло Тюмени

Председатель тюменского областного избиркома Игорь Халин допустил до выборов губернатора иноагентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

Граждане, признанные иноагентами, смогут баллотироваться в губернаторы, а также в депутаты тюменской городской думы на выборах 2023 года. Об этом заявил председатель областного избиркома Игорь Халин.

«Человек или объединение, признанные иностранным агентом, могут участвовать в российских выборах, но с самого начала избирательной кампании они должны будут указывать свой статус во всех документах, материалах и в ходе всех своих выступлений», — процитировало Игоря Халина информационное агентство «Тюменская линия».

Ранее URA.RU сообщало, что оппозиция из соседних регионов грозит Моору испортить его выборы в 2023 году. Оппозиционеры ХМАО могут помешать тюменскому губернатору набрать высокий процент.