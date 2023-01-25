25 января 2023
24 января 2023

Иноагентов допустили к борьбе за губернаторское кресло Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги голосования, Халин. Тюмень , халин игорь
Председатель тюменского областного избиркома Игорь Халин допустил до выборов губернатора иноагентов Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Граждане, признанные иноагентами, смогут баллотироваться в губернаторы, а также в депутаты тюменской городской думы на выборах 2023 года. Об этом заявил председатель областного избиркома Игорь Халин.

«Человек или объединение, признанные иностранным агентом, могут участвовать в российских выборах, но с самого начала избирательной кампании они должны будут указывать свой статус во всех документах, материалах и в ходе всех своих выступлений», — процитировало Игоря Халина информационное агентство «Тюменская линия».

Ранее URA.RU сообщало, что оппозиция из соседних регионов грозит Моору испортить его выборы в 2023 году. Оппозиционеры ХМАО могут помешать тюменскому губернатору набрать высокий процент.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Граждане, признанные иноагентами, смогут баллотироваться в губернаторы, а также в депутаты тюменской городской думы на выборах 2023 года. Об этом заявил председатель областного избиркома Игорь Халин. «Человек или объединение, признанные иностранным агентом, могут участвовать в российских выборах, но с самого начала избирательной кампании они должны будут указывать свой статус во всех документах, материалах и в ходе всех своих выступлений», — процитировало Игоря Халина информационное агентство «Тюменская линия». Ранее URA.RU сообщало, что оппозиция из соседних регионов грозит Моору испортить его выборы в 2023 году. Оппозиционеры ХМАО могут помешать тюменскому губернатору набрать высокий процент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...