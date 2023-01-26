Свердловские спасатели предупредили о шквалистом ветре

Спасатели просят свердловчан внимательно вести себя на улице Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Свердловской области 27 января сохранится сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Ранее об аномальном шторме спасатели предупреждали, говоря о 26 января. С предупреждением в социальных сетях выступила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков 27 января местами в Свердловской области сохранится сильный ветер до 22 метров в секунду», — заявили в региональном МЧС. Также представители ведомства попросили свердловчан аккуратнее вести себя на улице.

Ранее спасатели заявили, что в регионе 26 января ожидается штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду. В МЧС по Свердловской области попросили жителей региона держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов.