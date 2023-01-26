Родственница пострадавшей девочки выдвинула новый мотив избиения школьницы в Нижнем Тагиле

Родственница пострадавшей: школьница избила сверстницу в Нижнем Тагиле, чтобы поднять самооценку

Девочка избила сверстницу, чтобы поднять самооценку, считает родственница пострадавшей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле девочка избила сверстницу в школьном туалете, чтобы поднять себе самооценку из-за публичного унижения. Об этом рассказала родственница пострадавшей в школьной драки девочки.

«Причины для конфликта там вообще не было. Все варианты с оскорблениями мам в соцсетях и кражи вейпа — это выдумки. На самом деле они таким гнусным образом просто решили поднять свою самооценку, публично унизив восьмиклассницу. Сами то они учатся в седьмом классе», — рассказала родственница пострадавшей в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме этого, по словам родственницы избитой школьницы, чувство сожаления у зачинщицы драки появилось только при виде полицейских. «Эта школьница сидела и ржала над всем происходящим <…> слезы у девочки появились только, когда правоохранители пришли ее забирать», — дополнила родственница пострадавшей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле в школьном туалете девочка избила свою сверстницу. Причинами драки называются переписка в социальных сетях и якобы кража вейпа. Полицейские задержали девочку, которая стала инициатором конфликта, на двое суток. По факту ЧП проверку проводит региональный следственный комитет и прокуратура. Также драку в Нижнем Тагиле взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.