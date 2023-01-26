Захарова призвала посла Германии в РФ разобраться с Бербок из-за ее позиции по Украине

27 января 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

Мария Захарова призвала прояснить позицию МИД ФРГ по поводу участия страны в конфликте на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр должен прояснить позицию своей страны из-за высказываний министра иностранных дел страны Анналены Бербок. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. «Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в МИД Германии не считают, что страна является участницей конфликта между Россией и Украиной. По мнению Захаровой, признание главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Запад «ведет войну против России», говорит о заранее спланированной войне против РФ, передает RT. После начала спецоперации страны Евросоюза начали активно спонсировать Украину, предоставляя ей оружие и технику. В частности, 25 января власти ФРГ решили отправить Киеву 14 танков Leopard 2.

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр должен прояснить позицию своей страны из-за высказываний министра иностранных дел страны Анналены Бербок. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. «Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в МИД Германии не считают, что страна является участницей конфликта между Россией и Украиной. По мнению Захаровой, признание главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Запад «ведет войну против России», говорит о заранее спланированной войне против РФ, передает RT. После начала спецоперации страны Евросоюза начали активно спонсировать Украину, предоставляя ей оружие и технику. В частности, 25 января власти ФРГ решили отправить Киеву 14 танков Leopard 2.