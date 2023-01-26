Свердловский зэк пропил все деньги и поехал к маме, рискуя жизнью

27 января 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

После освобождения экс-заключенный поехал домой «зайцем» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Транспортные полицейские на станции Дружинино (Свердловская область) поймали нарушителя, который после освобождения из колонии добирался до дома на сцепке пассажирского поезда. Мужчина все деньги потратил на спиртное и не смог купить билет, рассказали URA.RU в Управлении на транспорте МВД РФ по УрФО. «На станции Дружинино сотрудники транспортной полиции установили 37-летнего жителя Нижегородской области, который ехал на сцепке хвостового вагона. Нарушитель возвращался из мест лишения свободы домой к матери в Ижевск. По дороге он потратил все деньги на спиртные напитки, поэтому продолжил свой путь на сцепке поезда», — говорится в сообщении ведомства. Нарушителя сняли с состава и доставили в линейный пункт полиции. Ему придется заплатить административный штраф. Полицейские напоминают, что железная дорога — это зона повышенной опасности, и проезд на сцепках, подножках и крышах вагонов поездов запрещен. Ранее хоккейный болельщик из Новосибирска тоже добирался на сцепке грузового поезда домой в Москву. Он смог проехать через всю Свердловскую область и был замечен полицией лишь в Пермском крае. Мужчина пояснил, что после матча его ограбили и он не смог купить билет.

Транспортные полицейские на станции Дружинино (Свердловская область) поймали нарушителя, который после освобождения из колонии добирался до дома на сцепке пассажирского поезда. Мужчина все деньги потратил на спиртное и не смог купить билет, рассказали URA.RU в Управлении на транспорте МВД РФ по УрФО. «На станции Дружинино сотрудники транспортной полиции установили 37-летнего жителя Нижегородской области, который ехал на сцепке хвостового вагона. Нарушитель возвращался из мест лишения свободы домой к матери в Ижевск. По дороге он потратил все деньги на спиртные напитки, поэтому продолжил свой путь на сцепке поезда», — говорится в сообщении ведомства. Нарушителя сняли с состава и доставили в линейный пункт полиции. Ему придется заплатить административный штраф. Полицейские напоминают, что железная дорога — это зона повышенной опасности, и проезд на сцепках, подножках и крышах вагонов поездов запрещен. Ранее хоккейный болельщик из Новосибирска тоже добирался на сцепке грузового поезда домой в Москву. Он смог проехать через всю Свердловскую область и был замечен полицией лишь в Пермском крае. Мужчина пояснил, что после матча его ограбили и он не смог купить билет.