26 января 2023

Свердловский зэк пропил все деньги и поехал к маме, рискуя жизнью

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, заключенные, осужденный, осужденные, тюрьма, исправительная колония, зеки, ИК, преступник, медицинская маска, защитная маска, зэк, тюремная одежда, следственный изолятор, зэки, маска на лицо, преступность, криминал, covid19, коронавирус, covid
После освобождения экс-заключенный поехал домой «зайцем» (архивное фото) Фото:

Транспортные полицейские на станции Дружинино (Свердловская область) поймали нарушителя, который после освобождения из колонии добирался до дома на сцепке пассажирского поезда. Мужчина все деньги потратил на спиртное и не смог купить билет, рассказали URA.RU в Управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

«На станции Дружинино сотрудники транспортной полиции установили 37-летнего жителя Нижегородской области, который ехал на сцепке хвостового вагона. Нарушитель возвращался из мест лишения свободы домой к матери в Ижевск. По дороге он потратил все деньги на спиртные напитки, поэтому продолжил свой путь на сцепке поезда», — говорится в сообщении ведомства.

Нарушителя сняли с состава и доставили в линейный пункт полиции. Ему придется заплатить административный штраф. Полицейские напоминают, что железная дорога — это зона повышенной опасности, и проезд на сцепках, подножках и крышах вагонов поездов запрещен.

Ранее хоккейный болельщик из Новосибирска тоже добирался на сцепке грузового поезда домой в Москву. Он смог проехать через всю Свердловскую область и был замечен полицией лишь в Пермском крае. Мужчина пояснил, что после матча его ограбили и он не смог купить билет.

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Транспортные полицейские на станции Дружинино (Свердловская область) поймали нарушителя, который после освобождения из колонии добирался до дома на сцепке пассажирского поезда. Мужчина все деньги потратил на спиртное и не смог купить билет, рассказали URA.RU в Управлении на транспорте МВД РФ по УрФО. «На станции Дружинино сотрудники транспортной полиции установили 37-летнего жителя Нижегородской области, который ехал на сцепке хвостового вагона. Нарушитель возвращался из мест лишения свободы домой к матери в Ижевск. По дороге он потратил все деньги на спиртные напитки, поэтому продолжил свой путь на сцепке поезда», — говорится в сообщении ведомства. Нарушителя сняли с состава и доставили в линейный пункт полиции. Ему придется заплатить административный штраф. Полицейские напоминают, что железная дорога — это зона повышенной опасности, и проезд на сцепках, подножках и крышах вагонов поездов запрещен. Ранее хоккейный болельщик из Новосибирска тоже добирался на сцепке грузового поезда домой в Москву. Он смог проехать через всю Свердловскую область и был замечен полицией лишь в Пермском крае. Мужчина пояснил, что после матча его ограбили и он не смог купить билет.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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