Завод челябинского олигарха лишили разрешения на выбросы

Завод из холдинга Игоря Зюзина оспорит решение Росприроднадзора в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Московской области признал недействительным разрешение на выбросы в отношении завода «Москокс» из холдинга «Мечел» (Челябинск) Игоря Зюзина. Как URA.RU сообщила пресс-служба Росприроднадзора, разрешение было выдано в 2019 году.

«Арбитражный суд удовлетворил исковые требования о признании недействительным разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Документы был выдан АО „Московский коксогазовый завод“ в 2019 году», — уточнили URA.RU в Росприроднадзоре.

Ведомство обратилось в суд после контрольных мероприятий. Выяснилось: чтобы получить разрешающий документ, «Москокс» предоставил недостоверную информацию об источниках выбросов.

В Росприроднадзоре отметили, что данный факт подтвердили многочисленные решения судов. В итоге разрешение было отозвано полностью. Повлечет ли это за собой остановку предприятия, в пресс-службе компании «Мечел» на вопрос URA.RU ответили: решение в силу не вступило, а предприятие оспорит его в суде вышестоящей инстанции.

Компания неоднократно сталкивалась с претензиями Росприроднадзора. В неисполнении выданных предписаний ведомство обвинило завод в августе 2022 года.