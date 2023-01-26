26 января 2023

Завод челябинского олигарха лишили разрешения на выбросы

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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, мечел, портрет, зюзин игорь
Завод из холдинга Игоря Зюзина оспорит решение Росприроднадзора в суде Фото:

Арбитражный суд Московской области признал недействительным разрешение на выбросы в отношении завода «Москокс» из холдинга «Мечел» (Челябинск) Игоря Зюзина. Как URA.RU сообщила пресс-служба Росприроднадзора, разрешение было выдано в 2019 году.

«Арбитражный суд удовлетворил исковые требования о признании недействительным разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Документы был выдан АО „Московский коксогазовый завод“ в 2019 году», — уточнили URA.RU в Росприроднадзоре.

Ведомство обратилось в суд после контрольных мероприятий. Выяснилось: чтобы получить разрешающий документ, «Москокс» предоставил недостоверную информацию об источниках выбросов.

В Росприроднадзоре отметили, что данный факт подтвердили многочисленные решения судов. В итоге разрешение было отозвано полностью. Повлечет ли это за собой остановку предприятия, в пресс-службе компании «Мечел» на вопрос URA.RU ответили: решение в силу не вступило, а предприятие оспорит его в суде вышестоящей инстанции.

Компания неоднократно сталкивалась с претензиями Росприроднадзора. В неисполнении выданных предписаний ведомство обвинило завод в августе 2022 года.

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Арбитражный суд Московской области признал недействительным разрешение на выбросы в отношении завода «Москокс» из холдинга «Мечел» (Челябинск) Игоря Зюзина. Как URA.RU сообщила пресс-служба Росприроднадзора, разрешение было выдано в 2019 году. «Арбитражный суд удовлетворил исковые требования о признании недействительным разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Документы был выдан АО „Московский коксогазовый завод“ в 2019 году», — уточнили URA.RU в Росприроднадзоре. Ведомство обратилось в суд после контрольных мероприятий. Выяснилось: чтобы получить разрешающий документ, «Москокс» предоставил недостоверную информацию об источниках выбросов. В Росприроднадзоре отметили, что данный факт подтвердили многочисленные решения судов. В итоге разрешение было отозвано полностью. Повлечет ли это за собой остановку предприятия, в пресс-службе компании «Мечел» на вопрос URA.RU ответили: решение в силу не вступило, а предприятие оспорит его в суде вышестоящей инстанции. Компания неоднократно сталкивалась с претензиями Росприроднадзора. В неисполнении выданных предписаний ведомство обвинило завод в августе 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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