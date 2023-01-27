В свердловском соцфонде рассказали, как инвалидам продлить выплаты по пенсии

Для свердловских инвалидов ввели новый порядок продления пенсии

27 января 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Продление пенсии по инвалидности производится после экспертизы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Продление пенсии по инвалидности производится только после того, как поступят сведения о результатах медико-социальной экспертизы. Об этом URA.RU рассказали в Социальном фонде РФ по Свердловской области. «Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности производятся федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Выплата пенсии по инвалидности продлевается только на основании поступивших сведений о результатах медико-социальной экспертизы», — сказано в сообщении. В региональном Социальном фонде РФ отметили, что при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование выплата пенсии будет приостановлена на три месяца. Экспертиза производится только при личном обращении гражданина или его законного представителя.

Продление пенсии по инвалидности производится только после того, как поступят сведения о результатах медико-социальной экспертизы. Об этом URA.RU рассказали в Социальном фонде РФ по Свердловской области. «Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности производятся федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Выплата пенсии по инвалидности продлевается только на основании поступивших сведений о результатах медико-социальной экспертизы», — сказано в сообщении. В региональном Социальном фонде РФ отметили, что при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование выплата пенсии будет приостановлена на три месяца. Экспертиза производится только при личном обращении гражданина или его законного представителя.