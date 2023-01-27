В свердловском соцфонде рассказали, как инвалидам продлить выплаты по пенсии

Продление пенсии по инвалидности производится только после того, как поступят сведения о результатах медико-социальной экспертизы. Об этом URA.RU рассказали в Социальном фонде РФ по Свердловской области.
«Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности производятся федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Выплата пенсии по инвалидности продлевается только на основании поступивших сведений о результатах медико-социальной экспертизы», — сказано в сообщении.
В региональном Социальном фонде РФ отметили, что при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование выплата пенсии будет приостановлена на три месяца. Экспертиза производится только при личном обращении гражданина или его законного представителя.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».