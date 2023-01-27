В свердловском соцфонде рассказали, как инвалидам продлить выплаты по пенсии

Для свердловских инвалидов ввели новый порядок продления пенсии
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Продление пенсии по инвалидности производится после экспертизы Фото:

Продление пенсии по инвалидности производится только после того, как поступят сведения о результатах медико-социальной экспертизы. Об этом URA.RU рассказали в Социальном фонде РФ по Свердловской области.

«Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности производятся федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Выплата пенсии по инвалидности продлевается только на основании поступивших сведений о результатах медико-социальной экспертизы», — сказано в сообщении.

В региональном Социальном фонде РФ отметили, что при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование выплата пенсии будет приостановлена на три месяца. Экспертиза производится только при личном обращении гражданина или его законного представителя.

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Продление пенсии по инвалидности производится только после того, как поступят сведения о результатах медико-социальной экспертизы. Об этом URA.RU рассказали в Социальном фонде РФ по Свердловской области. «Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности производятся федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Выплата пенсии по инвалидности продлевается только на основании поступивших сведений о результатах медико-социальной экспертизы», — сказано в сообщении. В региональном Социальном фонде РФ отметили, что при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование выплата пенсии будет приостановлена на три месяца. Экспертиза производится только при личном обращении гражданина или его законного представителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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