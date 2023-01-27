Военный политолог Глазунов назвал условия завершения конфликта на Украине за неделю

Конфликт на Украине закончится через неделю, если в США сменится власть и страна не будет вмешиваться в ситуацию. Такое мнение высказал эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.
«Если придет новый президент [США] и новая команда. Если США и Великобритания, я Евросоюз не беру, не будут вмешиваться в украинский конфликт, то уже через неделю все прекратится, и все будет нормально. Придет новая команда, она все решит», — сказал Глазунов в интервью радио Sputnik.
По его словам, с действующей властью США бесполезно договариваться, потому что американский президент Джо Байден выполняет указания «группы элиты военно-промышленного комплекса, которая его поставила».
США, Евросоюз и Великобритания поставляют ВСУ военную технику и оказывают Украине финансовую помощь. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружения приближают завершение боевых действий. При этом в Белом ломе заявили, что не собираются участвовать в конфликте, так как это противостояние России и Украины, а не США против России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия стремится как можно быстрее завершить спецоперацию.
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Конфликт на Украине закончится через неделю, если в США сменится власть и страна не будет вмешиваться в ситуацию. Такое мнение высказал эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов. «Если придет новый президент [США] и новая команда. Если США и Великобритания, я Евросоюз не беру, не будут вмешиваться в украинский конфликт, то уже через неделю все прекратится, и все будет нормально. Придет новая команда, она все решит», — сказал Глазунов в интервью радио Sputnik. По его словам, с действующей властью США бесполезно договариваться, потому что американский президент Джо Байден выполняет указания «группы элиты военно-промышленного комплекса, которая его поставила». США, Евросоюз и Великобритания поставляют ВСУ военную технику и оказывают Украине финансовую помощь. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружения приближают завершение боевых действий. При этом в Белом ломе заявили, что не собираются участвовать в конфликте, так как это противостояние России и Украины, а не США против России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия стремится как можно быстрее завершить спецоперацию.