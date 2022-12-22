Путин: Россия стремится быстрее закончить конфликт на Украине

Чем быстрее закончится конфликт на Украине, тем лучше, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия стремится как можно быстрее завершить конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был закончен. И чем быстрее, тем лучше», — заявил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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