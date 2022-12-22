Путин: Россия стремится быстрее закончить конфликт на Украине

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Чем быстрее закончится конфликт на Украине, тем лучше, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия стремится как можно быстрее завершить конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был закончен. И чем быстрее, тем лучше», — заявил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».

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Россия стремится как можно быстрее завершить конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода. «Мы будем стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был закончен. И чем быстрее, тем лучше», — заявил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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