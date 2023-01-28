Иномарка влетела в толпу пешеходов в Екатеринбурге. Фото

29 января 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали четыре человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов в Екатеринбурге, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «ДТП произошло на улице Готвальда, 19. Водитель Chevrolet Aveo на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с другой машиной, допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов», — рассказали в Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 17-летний юноша. Все пострадавшие доставлены в больницу. По данным ГИБДД, за рулем Chevrolet Aveo была 20-летняя девушка со стажем вождения один год. Она пояснила, что торопилась к подруге, чтобы забрать свою дочь. Фото: ГИБДД Екатеринбурга Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов в Екатеринбурге, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «ДТП произошло на улице Готвальда, 19. Водитель Chevrolet Aveo на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с другой машиной, допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов», — рассказали в Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 17-летний юноша. Все пострадавшие доставлены в больницу. По данным ГИБДД, за рулем Chevrolet Aveo была 20-летняя девушка со стажем вождения один год. Она пояснила, что торопилась к подруге, чтобы забрать свою дочь.