28 января 2023
27 января 2023

Иномарка влетела в толпу пешеходов в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург, гибдд, дорожная инспекция, дпс
В аварии пострадали четыре человека Фото:

Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов в Екатеринбурге, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

«ДТП произошло на улице Готвальда, 19. Водитель Chevrolet Aveo на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с другой машиной, допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 17-летний юноша. Все пострадавшие доставлены в больницу. По данным ГИБДД, за рулем Chevrolet Aveo была 20-летняя девушка со стажем вождения один год. Она пояснила, что торопилась к подруге, чтобы забрать свою дочь.

Фото:
Фото:

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Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов в Екатеринбурге, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «ДТП произошло на улице Готвальда, 19. Водитель Chevrolet Aveo на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с другой машиной, допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов», — рассказали в Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 17-летний юноша. Все пострадавшие доставлены в больницу. По данным ГИБДД, за рулем Chevrolet Aveo была 20-летняя девушка со стажем вождения один год. Она пояснила, что торопилась к подруге, чтобы забрать свою дочь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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