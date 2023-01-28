Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов в Екатеринбурге, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
«ДТП произошло на улице Готвальда, 19. Водитель Chevrolet Aveo на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с другой машиной, допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов», — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 17-летний юноша. Все пострадавшие доставлены в больницу. По данным ГИБДД, за рулем Chevrolet Aveo была 20-летняя девушка со стажем вождения один год. Она пояснила, что торопилась к подруге, чтобы забрать свою дочь.
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