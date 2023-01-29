ВСУ ударили из HIMARS по мосту под Мелитополем: главное к вечеру 29 января

Российская армия заняла более выгодные позиции на донецком направлении, рассказали в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия нанесла удар по мосту в поселке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Глава минобороны Украины Алексей Резников признал сложное положение ВСУ на востоке страны. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 января.
- Украинские военные совершили удар из HIMARS по железнодорожному мосту в Мелитопольском районе. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В результате удара погибли пять человек, еще четверо ранены.
- Глава украинского министерства обороны Алексей Резников признался в сложной обстановке на востоке Украины. Он также заявил, что для обучения украинских бойцов управлению западными танками понадобится некоторое время.
- Российские военные смогли занять более выгодные позиции на донецком направлении. Также были нанесены удары в Курахово и в Антоновке. Потери ВСУ составили до 90 человек личного состава, передает Пятый канал.
- Американский генерал Бен Ходжес спрогнозировал, что Украина сможет захватить Крым, только если получит ракеты ATACMS. При этом американский обозреватель Майкл Уоррен Дэвис считает, что такой план все равно обречен на провал, потому что жители Крыма хотят остаться в составе России.
- Полковник Анатолий Матвийчук рассказал, что выполнение задач спецоперации займет долгие годы. Если демилитаризация — это относительно легкая задача, то денацификация на Украине займет десятилетия.
- Российские бизнесмены поручили актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину объявить награду за каждый подбитый американский танк. Он заявил в своем блоге, что за каждый Abrams они заплатят по 10 млн рублей.
- В зону СВО направлены роботы из Магнитогорска. Они могут выполнять функции разведывательного комплекса или использоваться как боевые машины.
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