Челябинцы стали чаще использовать наличные деньги

В Челябинске количество желающих использовать наличные деньги стало на 25% больше. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, расплачиваться наличкой хотят 77% горожан.
«Желающих отказаться от наличных денег за два года в Челябинске стало меньше на четверть. Старшему поколению важнее носить при себе наличные, молодежи удобнее использовать безналичный расчет», — пояснили представители интернет-сервиса.
При этом примерно каждый десятый пожелал перейти на безналичный расчет, чтобы не носить с собой купюр. Против такой практики выступили 83% челябинцев старше 45 лет и 78% жителей с доходами до 50 тысяч рублей. Среди молодежи до 34 лет желающих использовать наличность 57%.
Тренд на снижение интереса к безналичным расчетам наблюдается в целом по стране. Основные опасения связаны с финансовым мошенничеством и нестабильной работой сервисов.
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