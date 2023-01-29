Челябинцы стали чаще использовать наличные деньги

30 января 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Популярность безналичных расчетов среди челябинцев снизилась Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске количество желающих использовать наличные деньги стало на 25% больше. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, расплачиваться наличкой хотят 77% горожан. «Желающих отказаться от наличных денег за два года в Челябинске стало меньше на четверть. Старшему поколению важнее носить при себе наличные, молодежи удобнее использовать безналичный расчет», — пояснили представители интернет-сервиса. При этом примерно каждый десятый пожелал перейти на безналичный расчет, чтобы не носить с собой купюр. Против такой практики выступили 83% челябинцев старше 45 лет и 78% жителей с доходами до 50 тысяч рублей. Среди молодежи до 34 лет желающих использовать наличность 57%. Тренд на снижение интереса к безналичным расчетам наблюдается в целом по стране. Основные опасения связаны с финансовым мошенничеством и нестабильной работой сервисов.

В Челябинске количество желающих использовать наличные деньги стало на 25% больше. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, расплачиваться наличкой хотят 77% горожан. «Желающих отказаться от наличных денег за два года в Челябинске стало меньше на четверть. Старшему поколению важнее носить при себе наличные, молодежи удобнее использовать безналичный расчет», — пояснили представители интернет-сервиса. При этом примерно каждый десятый пожелал перейти на безналичный расчет, чтобы не носить с собой купюр. Против такой практики выступили 83% челябинцев старше 45 лет и 78% жителей с доходами до 50 тысяч рублей. Среди молодежи до 34 лет желающих использовать наличность 57%. Тренд на снижение интереса к безналичным расчетам наблюдается в целом по стране. Основные опасения связаны с финансовым мошенничеством и нестабильной работой сервисов.