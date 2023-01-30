Свердловский таксист, который пытался откусить уши умирающего друга, отправлен в колонию

Суд отправил нападавшего в колонию на пять лет Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловский суд отправил в колонию на пять лет таксиста Дмитрия Васильева, который несколько раз ударил друга ножом, попытался откусить ему уши и снял видео с истекающим кровью мужчиной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Дмитрию Васильеву наказание в виде пяти лет лишения свободы», – сообщили в прокуратуре. Он напал на друга после конфликта, несколько раз ударил ножом, после чего искусал оба уха. Все издевательства Васильев фиксировал на видео и радовался своей жестокости.

Пострадавшего удалось спасти, когда его доставили в больницу. Таксист убеждал силовиков, что не нападал на друга, а защищался.