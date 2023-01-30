Свердловский таксист, который пытался откусить уши умирающего друга, отправлен в колонию

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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Суд отправил нападавшего в колонию на пять лет

Свердловский суд отправил в колонию на пять лет таксиста Дмитрия Васильева, который несколько раз ударил друга ножом, попытался откусить ему уши и снял видео с истекающим кровью мужчиной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Дмитрию Васильеву наказание в виде пяти лет лишения свободы», – сообщили в прокуратуре. Он напал на друга после конфликта, несколько раз ударил ножом, после чего искусал оба уха. Все издевательства Васильев фиксировал на видео и радовался своей жестокости.

Пострадавшего удалось спасти, когда его доставили в больницу. Таксист убеждал силовиков, что не нападал на друга, а защищался.

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Свердловский суд отправил в колонию на пять лет таксиста Дмитрия Васильева, который несколько раз ударил друга ножом, попытался откусить ему уши и снял видео с истекающим кровью мужчиной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Дмитрию Васильеву наказание в виде пяти лет лишения свободы», – сообщили в прокуратуре. Он напал на друга после конфликта, несколько раз ударил ножом, после чего искусал оба уха. Все издевательства Васильев фиксировал на видео и радовался своей жестокости. Пострадавшего удалось спасти, когда его доставили в больницу. Таксист убеждал силовиков, что не нападал на друга, а защищался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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