Эпидпорог по заболеваниям ОРВИ и гриппом среди взрослых челябинцев превышен на 52,4%

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области продолжается Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом повышен на 52,4%. Как сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, в среднем по населению превышение составило 36%.

«Уровень заболеваемости совокупно по населению в области выше эпидемического порога на 36%. Среди взрослого населения — на 52,4%, среди детей до трех лет — на 3,9%», — отметила Светлана Лучинина на сайте ведомства.

К 30 января в регионе в сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости составил 11,2%. При этом среди подростков 7—14 лет увеличение выше: на 23,7%, в группе детей 3—6 лет превышение достигло 12,7%.

Среди пациентов медики встречают не только ОРВИ и грипп, но и инфицированных возбудителями риновирусной, бокавирусной инфекций, COVID-19, парагриппа и других заболеваний. В Роспотребнадзоре отметили, что в настоящее время учеба приостановили в 55 классах 27 образовательных учреждений. Полностью на карантин отправлены учащиеся одной организации.