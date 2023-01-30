Пермская ГИБДД запустила telegram-бот для жалоб на пьяных водителей

31 января 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Боту нужно будет передать информацию о водителе, после чего его задержат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управление ГИБДД по Пермскому краю запустило бот в Telegram, которому можно анонимно сообщить о пьяных водителях. Об этом сообщает пресс-служба органа в своем telegram-канале. «Госавтоинспекция Пермского края запустила телеграмм-бот @Perm_GIBDD_bot, который позволяет принимать от граждан сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. С его помощью можно анонимно сообщать о водителях, которые странно себя ведут или находятся в нетрезвом состоянии», — говорится в telegram-канале. В сообщении боту нужно будет отправить информацию о конкретном местонахождении нетрезвого водителя, марку его авто, номер и направление, куда едет нарушитель. После этого сотрудники ДПС отправятся на задержание водителя. ГИБДД просит не отправлять прочие заявления, обращения и запросы боту, так как рассматриваться они не будут. URA.RU также рассказывало, как весной 2022 года в Березниках пьяный водитель сбил на пешеходном переходе двух подростков. Один из них скончался на месте. Позже появилась информация, что о нетрезвом водителе сообщали еще до аварии жители города.

Управление ГИБДД по Пермскому краю запустило бот в Telegram, которому можно анонимно сообщить о пьяных водителях. Об этом сообщает пресс-служба органа в своем telegram-канале. «Госавтоинспекция Пермского края запустила телеграмм-бот @Perm_GIBDD_bot, который позволяет принимать от граждан сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. С его помощью можно анонимно сообщать о водителях, которые странно себя ведут или находятся в нетрезвом состоянии», — говорится в telegram-канале. В сообщении боту нужно будет отправить информацию о конкретном местонахождении нетрезвого водителя, марку его авто, номер и направление, куда едет нарушитель. После этого сотрудники ДПС отправятся на задержание водителя. ГИБДД просит не отправлять прочие заявления, обращения и запросы боту, так как рассматриваться они не будут. URA.RU также рассказывало, как весной 2022 года в Березниках пьяный водитель сбил на пешеходном переходе двух подростков. Один из них скончался на месте. Позже появилась информация, что о нетрезвом водителе сообщали еще до аварии жители города.