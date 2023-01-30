30 января 2023

В Екатеринбурге стартовал суд над бизнесменом, обвиняемом в заказном убийстве коллеги

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Дело Дмитрия Дейча рассматривается в Кировском суде Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге стартовал суд над предпринимателем Дмитрием Дейчем, обвиняемым в заказе убийства своего бизнес-партнера Алексея Зубакина, который был расстрелян у своего подъезда. Соответствующая информация размещена на сайте Кировского районного суда Екатеринбурга.

«Дейч Дмитрий Эдуардович. Судебное заседание 31 января, 11:00», – говорится в карточке дела.

По версии следствия, в конце 2000 года Дейч вступил в конфликт с партнером по бизнесу Алексеем Зубакиным и обратился к криминальному авторитету Михаилу Клоку, чтобы через него найти киллеров для убийства бизнесмена. Один из убийц расстрелял Зубакина около его подъезда, после чего тот умер в больнице.

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В Екатеринбурге стартовал суд над предпринимателем Дмитрием Дейчем, обвиняемым в заказе убийства своего бизнес-партнера Алексея Зубакина, который был расстрелян у своего подъезда. Соответствующая информация размещена на сайте Кировского районного суда Екатеринбурга. «Дейч Дмитрий Эдуардович. Судебное заседание 31 января, 11:00», – говорится в карточке дела. По версии следствия, в конце 2000 года Дейч вступил в конфликт с партнером по бизнесу Алексеем Зубакиным и обратился к криминальному авторитету Михаилу Клоку, чтобы через него найти киллеров для убийства бизнесмена. Один из убийц расстрелял Зубакина около его подъезда, после чего тот умер в больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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