В Екатеринбурге стартовал суд над бизнесменом, обвиняемом в заказном убийстве коллеги

31 января 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Дело Дмитрия Дейча рассматривается в Кировском суде Екатеринбурга Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге стартовал суд над предпринимателем Дмитрием Дейчем, обвиняемым в заказе убийства своего бизнес-партнера Алексея Зубакина, который был расстрелян у своего подъезда. Соответствующая информация размещена на сайте Кировского районного суда Екатеринбурга. «Дейч Дмитрий Эдуардович. Судебное заседание 31 января, 11:00», – говорится в карточке дела. По версии следствия, в конце 2000 года Дейч вступил в конфликт с партнером по бизнесу Алексеем Зубакиным и обратился к криминальному авторитету Михаилу Клоку, чтобы через него найти киллеров для убийства бизнесмена. Один из убийц расстрелял Зубакина около его подъезда, после чего тот умер в больнице.

В Екатеринбурге стартовал суд над предпринимателем Дмитрием Дейчем, обвиняемым в заказе убийства своего бизнес-партнера Алексея Зубакина, который был расстрелян у своего подъезда. Соответствующая информация размещена на сайте Кировского районного суда Екатеринбурга. «Дейч Дмитрий Эдуардович. Судебное заседание 31 января, 11:00», – говорится в карточке дела. По версии следствия, в конце 2000 года Дейч вступил в конфликт с партнером по бизнесу Алексеем Зубакиным и обратился к криминальному авторитету Михаилу Клоку, чтобы через него найти киллеров для убийства бизнесмена. Один из убийц расстрелял Зубакина около его подъезда, после чего тот умер в больнице.