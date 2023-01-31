В ХМАО пенсионерка вынуждена просить милостыню из-за сына

01 февраля 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Со слов пенсионерки ее сын злоупотребляет алкоголем и без нее пропадет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нягани (ХМАО) пенсионерка просит милостыню на улицах города, потому что ее заставляет это делать сын, ведущий аморальный образ жизни. Пост с призывом обратить внимание на эту ситуацию и оказать помощь размещен в городском паблике «НЕ типичная Нягань» в социальной сети «ВКонтакте». «Многие видели эту бабушку. Есть предложения, как принудительно ее определить в дом престарелых. В силу своей старости она не отдает отчет происходящему в своей жизни. Сын алкаш и его жена наркоманка (с ее слов) заставляют ее просить деньги. Она не хочет бросать своего сына, который якобы просто в беде», — говорится в сообщении. Автор поста уточнил, что со слов пенсионерки, она получает пенсию, но карту забрал сын и денег она не видит. Самостоятельно женщина не хочет идти в дом престарелых, так как считает что ее ребенок в бедственном положении и она не может его бросить. Аналогичный пост размещен в сообществе «Нягань ТН». В комментариях пользователи рассказали, что сын поднимает руку на мать и эта ситуация длится не первый год, но повлиять на нее никак не могут. Подписчики также рекомендуют обратиться в полицию. «Надо привлекать участкового и опеку», — высказалась Галина Добронос. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске внук два года морил голодом бабушку и отбирал ее пенсию. Родственник поселился в квартире пенсионерки после того как его мать села в тюрьму. На состояние пенсионерки обратили внимание соседи, которые вызвали полицию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нягани (ХМАО) пенсионерка просит милостыню на улицах города, потому что ее заставляет это делать сын, ведущий аморальный образ жизни. Пост с призывом обратить внимание на эту ситуацию и оказать помощь размещен в городском паблике «НЕ типичная Нягань» в социальной сети «ВКонтакте». «Многие видели эту бабушку. Есть предложения, как принудительно ее определить в дом престарелых. В силу своей старости она не отдает отчет происходящему в своей жизни. Сын алкаш и его жена наркоманка (с ее слов) заставляют ее просить деньги. Она не хочет бросать своего сына, который якобы просто в беде», — говорится в сообщении. Автор поста уточнил, что со слов пенсионерки, она получает пенсию, но карту забрал сын и денег она не видит. Самостоятельно женщина не хочет идти в дом престарелых, так как считает что ее ребенок в бедственном положении и она не может его бросить. Аналогичный пост размещен в сообществе «Нягань ТН». В комментариях пользователи рассказали, что сын поднимает руку на мать и эта ситуация длится не первый год, но повлиять на нее никак не могут. Подписчики также рекомендуют обратиться в полицию. «Надо привлекать участкового и опеку», — высказалась Галина Добронос. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске внук два года морил голодом бабушку и отбирал ее пенсию. Родственник поселился в квартире пенсионерки после того как его мать села в тюрьму. На состояние пенсионерки обратили внимание соседи, которые вызвали полицию.