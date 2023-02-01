01 февраля 2023

Свердловчанин украл колеса на полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, шкода, колесо, авто, снегопад
Полицейские задержали мужчину, при попытке продать украденные колеса Фото:

Житель Асбеста (Свердловская область) украл автомобильные колеса на сумму более 500 тысяч рублей. Полицейские поймали мужчину при попытке продать украденное, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Злоумышленник пытался продать украденное посредством сервиса объявлений, однако был выявлен сотрудниками полиции. В результате преступных действий обвиняемого причинен ущерб собственникам автомобилей на общую сумму более 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина с 19 по 25 октября 2022 года по ночам приезжал в Белоярский поселок и село Косулино, где снимал колеса с автомобилей. Теперь прокуратура направила уголовное дело на свердловчанина, обвиненного по статьям «Кража, в том числе совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере», в суд.

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Житель Асбеста (Свердловская область) украл автомобильные колеса на сумму более 500 тысяч рублей. Полицейские поймали мужчину при попытке продать украденное, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Злоумышленник пытался продать украденное посредством сервиса объявлений, однако был выявлен сотрудниками полиции. В результате преступных действий обвиняемого причинен ущерб собственникам автомобилей на общую сумму более 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина с 19 по 25 октября 2022 года по ночам приезжал в Белоярский поселок и село Косулино, где снимал колеса с автомобилей. Теперь прокуратура направила уголовное дело на свердловчанина, обвиненного по статьям «Кража, в том числе совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере», в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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