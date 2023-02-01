Свердловчанин украл колеса на полмиллиона рублей

01 февраля 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали мужчину, при попытке продать украденные колеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Асбеста (Свердловская область) украл автомобильные колеса на сумму более 500 тысяч рублей. Полицейские поймали мужчину при попытке продать украденное, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Злоумышленник пытался продать украденное посредством сервиса объявлений, однако был выявлен сотрудниками полиции. В результате преступных действий обвиняемого причинен ущерб собственникам автомобилей на общую сумму более 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина с 19 по 25 октября 2022 года по ночам приезжал в Белоярский поселок и село Косулино, где снимал колеса с автомобилей. Теперь прокуратура направила уголовное дело на свердловчанина, обвиненного по статьям «Кража, в том числе совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере», в суд.

Житель Асбеста (Свердловская область) украл автомобильные колеса на сумму более 500 тысяч рублей. Полицейские поймали мужчину при попытке продать украденное, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Злоумышленник пытался продать украденное посредством сервиса объявлений, однако был выявлен сотрудниками полиции. В результате преступных действий обвиняемого причинен ущерб собственникам автомобилей на общую сумму более 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина с 19 по 25 октября 2022 года по ночам приезжал в Белоярский поселок и село Косулино, где снимал колеса с автомобилей. Теперь прокуратура направила уголовное дело на свердловчанина, обвиненного по статьям «Кража, в том числе совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере», в суд.