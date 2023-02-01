Иван Путков заявил о приеме бойцов спецоперации в Госавтоинспекцию
В управление ГИБДД по Челябинской области начали принимать вернувшихся со спецоперации на Украине. Об этом сообщил начальник областного управления Госавтоинспекции Иван Путков.
«В Госавтоинспекцию региона обращались бойцы, вернувшиеся после участия в спецоперации. Вопросы касались трудоустройства», — отметил Путков.
Начальник управления ГИБДД заявил, что обратившихся принимают на работу. Для этого необходимо выполнение ряда условий: психологическое соответствие, рекомендации по предыдущему месту службы и так далее.
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