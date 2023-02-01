01 февраля 2023

В челябинскую ГИБДД стали принимать участников СВО, вернувшихся с фронта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ. Челябинск
Иван Путков заявил о приеме бойцов спецоперации в Госавтоинспекцию Фото:

В управление ГИБДД по Челябинской области начали принимать вернувшихся со спецоперации на Украине. Об этом сообщил начальник областного управления Госавтоинспекции Иван Путков.

«В Госавтоинспекцию региона обращались бойцы, вернувшиеся после участия в спецоперации. Вопросы касались трудоустройства», — отметил Путков.

Начальник управления ГИБДД заявил, что обратившихся принимают на работу. Для этого необходимо выполнение ряда условий: психологическое соответствие, рекомендации по предыдущему месту службы и так далее.

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В управление ГИБДД по Челябинской области начали принимать вернувшихся со спецоперации на Украине. Об этом сообщил начальник областного управления Госавтоинспекции Иван Путков. «В Госавтоинспекцию региона обращались бойцы, вернувшиеся после участия в спецоперации. Вопросы касались трудоустройства», — отметил Путков. Начальник управления ГИБДД заявил, что обратившихся принимают на работу. Для этого необходимо выполнение ряда условий: психологическое соответствие, рекомендации по предыдущему месту службы и так далее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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