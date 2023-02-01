На участке трассы М-5 «Урал» под Златоустом (Челябинская область) загорелась фура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, инспекторы организовали реверсивное движение.
«Водитель грузовика почувствовал запах гари. После чего остановился на обочине, вышел из автомобиля, увидел возгорание передней части автомобиля. В этот момент сотрудники ДПС проезжая мимо, незамедлительно остановились для оказания необходимой помощи», — сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что оперативно приехавшие сотрудники ГУ МЧС справились с возгоранием. Инспекторы организовали на участке трассы реверсивное движение.
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