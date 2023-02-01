01 февраля 2023

На трассе М-5 в Челябинской области загорелась фура. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Прибывшие на место ЧП сотрудники ДПС организовали реверсивное движение Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» под Златоустом (Челябинская область) загорелась фура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, инспекторы организовали реверсивное движение.

«Водитель грузовика почувствовал запах гари. После чего остановился на обочине, вышел из автомобиля, увидел возгорание передней части автомобиля. В этот момент сотрудники ДПС проезжая мимо, незамедлительно остановились для оказания необходимой помощи», — сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что оперативно приехавшие сотрудники ГУ МЧС справились с возгоранием. Инспекторы организовали на участке трассы реверсивное движение.

Кабина грузовика полностью выгорела
Фото:

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На участке трассы М-5 «Урал» под Златоустом (Челябинская область) загорелась фура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, инспекторы организовали реверсивное движение. «Водитель грузовика почувствовал запах гари. После чего остановился на обочине, вышел из автомобиля, увидел возгорание передней части автомобиля. В этот момент сотрудники ДПС проезжая мимо, незамедлительно остановились для оказания необходимой помощи», — сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что оперативно приехавшие сотрудники ГУ МЧС справились с возгоранием. Инспекторы организовали на участке трассы реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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