02 февраля 2023

На юге Пермского края ударят морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, мороз, елка в куржаке
Морознее всего будет на юге Прикамья Фото:

В Пермском крае в ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 22-х градусов. Морозы преимущественно ожидаются на юге региона в ночные часы, сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

«В ближайшие дни (с 4 февраля до 7 февраля) <…> ожидается безветренная погода и постепенное понижение температуры до климатической нормы начала февраля. Пик умеренного похолодания ожидается в ночь на вторник и на среду. Минимальная температура ночью составит 12-17 градусов ниже ноля (на юге края до минус 22-х градусов), а в дневные часы — около минус 10 градусов», — говорится в прогнозе.

Двадцатиградусные морозы на юге Прикамья возможны уже в эти выходные, а на остальной территории региона будет от минус 5 до минус 10 градусов. Во второй половине недели характер погоды может измениться. Циклон, надвигающийся с Северной Атлантики, принесет снег и потепление.

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В Пермском крае в ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 22-х градусов. Морозы преимущественно ожидаются на юге региона в ночные часы, сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». «В ближайшие дни (с 4 февраля до 7 февраля) <…> ожидается безветренная погода и постепенное понижение температуры до климатической нормы начала февраля. Пик умеренного похолодания ожидается в ночь на вторник и на среду. Минимальная температура ночью составит 12-17 градусов ниже ноля (на юге края до минус 22-х градусов), а в дневные часы — около минус 10 градусов», — говорится в прогнозе. Двадцатиградусные морозы на юге Прикамья возможны уже в эти выходные, а на остальной территории региона будет от минус 5 до минус 10 градусов. Во второй половине недели характер погоды может измениться. Циклон, надвигающийся с Северной Атлантики, принесет снег и потепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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