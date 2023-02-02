На юге Пермского края ударят морозы

03 февраля 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Морознее всего будет на юге Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 22-х градусов. Морозы преимущественно ожидаются на юге региона в ночные часы, сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». «В ближайшие дни (с 4 февраля до 7 февраля) <…> ожидается безветренная погода и постепенное понижение температуры до климатической нормы начала февраля. Пик умеренного похолодания ожидается в ночь на вторник и на среду. Минимальная температура ночью составит 12-17 градусов ниже ноля (на юге края до минус 22-х градусов), а в дневные часы — около минус 10 градусов», — говорится в прогнозе. Двадцатиградусные морозы на юге Прикамья возможны уже в эти выходные, а на остальной территории региона будет от минус 5 до минус 10 градусов. Во второй половине недели характер погоды может измениться. Циклон, надвигающийся с Северной Атлантики, принесет снег и потепление.

В Пермском крае в ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 22-х градусов. Морозы преимущественно ожидаются на юге региона в ночные часы, сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». «В ближайшие дни (с 4 февраля до 7 февраля) <…> ожидается безветренная погода и постепенное понижение температуры до климатической нормы начала февраля. Пик умеренного похолодания ожидается в ночь на вторник и на среду. Минимальная температура ночью составит 12-17 градусов ниже ноля (на юге края до минус 22-х градусов), а в дневные часы — около минус 10 градусов», — говорится в прогнозе. Двадцатиградусные морозы на юге Прикамья возможны уже в эти выходные, а на остальной территории региона будет от минус 5 до минус 10 градусов. Во второй половине недели характер погоды может измениться. Циклон, надвигающийся с Северной Атлантики, принесет снег и потепление.