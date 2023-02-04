Федеральный telegram-канал разоблачил фейк о главе ХМАО, запущенный советником главы МВД Украины

05 февраля 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Telegram-канал «Война с фейками» раскрыл обман о Комаровой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральный telegram-канал «Война с фейками» разоблачил фейк о губернаторе Югры Наталье Комаровой, который был запущен советником руководителя МВД Украины Антоном Геращенко. Он пытался выдать архивный материал с главой региона, где она общается со школьниками из поискового и волонтерского движения о Великой Отечественной войне, за свежее видео, выдернув ее слова из контекста. «Фейк: Губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с юнармейцами рассуждает о войне как о позитивном явлении, сообщает советник МВД Украины Антон Геращенко. Правда: Слова главы региона были выдернуты из контекста выступления 2021 года, приуроченного ко Дню Победы. Рассуждения начинаются с того, что слово „война“ включает в себя огромное количество разных понятий, среди которых — боль и горе с одной стороны, а с другой — любовь и дружба как-то, что помогло советскому народу победить», — указано в посте telegram-канала «Война с фейками». Там также сообщается, что Геращенко пытался выдать архивный материал за актуальное видео. «Это излюбленный прием украинской пропаганды», — добавили авторы telegram-канала «Война с фейками». В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО журналисту URA.RU также подтвердили информацию о том, что слова губернатора Югры на опубликованном видео были выдернуты из контекста. «Данные слова губернатора вырваны из контекста — общего разговора главы региона с участниками встречи тематического клуба „Помни“, которая состоялась еще в 2021 году и в настоящий момент в отдельных источниках представлена как недавнее событие», — прокомментировали в депсвязей. Ранее URA.RU сообщало, что федеральные и украинские telegram-каналы начали масштабную кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после того, как в сети появилось видео с фрагментом ее разговора со спикером думы Когалыма Аллой Говорищевой, где глава региона заявила о коррупционных схемах при строительстве соцобъектов. В правительстве ХМАО в ответ заявили, что пиар-атака была нацелена на то, чтобы нанести репутационный ущерб главе региона. А само заявление губернатора было сделано с очевидной степенью иронии в голосе и касалось проблем, связанных с проведением конкурсных процедур при строительстве соцобъектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральный telegram-канал «Война с фейками» разоблачил фейк о губернаторе Югры Наталье Комаровой, который был запущен советником руководителя МВД Украины Антоном Геращенко. Он пытался выдать архивный материал с главой региона, где она общается со школьниками из поискового и волонтерского движения о Великой Отечественной войне, за свежее видео, выдернув ее слова из контекста. «Фейк: Губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с юнармейцами рассуждает о войне как о позитивном явлении, сообщает советник МВД Украины Антон Геращенко. Правда: Слова главы региона были выдернуты из контекста выступления 2021 года, приуроченного ко Дню Победы. Рассуждения начинаются с того, что слово „война“ включает в себя огромное количество разных понятий, среди которых — боль и горе с одной стороны, а с другой — любовь и дружба как-то, что помогло советскому народу победить», — указано в посте telegram-канала «Война с фейками». Там также сообщается, что Геращенко пытался выдать архивный материал за актуальное видео. «Это излюбленный прием украинской пропаганды», — добавили авторы telegram-канала «Война с фейками». В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО журналисту URA.RU также подтвердили информацию о том, что слова губернатора Югры на опубликованном видео были выдернуты из контекста. «Данные слова губернатора вырваны из контекста — общего разговора главы региона с участниками встречи тематического клуба „Помни“, которая состоялась еще в 2021 году и в настоящий момент в отдельных источниках представлена как недавнее событие», — прокомментировали в депсвязей. Ранее URA.RU сообщало, что федеральные и украинские telegram-каналы начали масштабную кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после того, как в сети появилось видео с фрагментом ее разговора со спикером думы Когалыма Аллой Говорищевой, где глава региона заявила о коррупционных схемах при строительстве соцобъектов. В правительстве ХМАО в ответ заявили, что пиар-атака была нацелена на то, чтобы нанести репутационный ущерб главе региона. А само заявление губернатора было сделано с очевидной степенью иронии в голосе и касалось проблем, связанных с проведением конкурсных процедур при строительстве соцобъектов.