05 февраля 2023
04 февраля 2023
03 февраля 2023

Пермяка осудили на три года за кражу продуктов в магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, сухари, корзина с продуктами, продуктовая корзина
Виновный украл продукты на сумму 13 488 рублей 46 копеек Фото:

Жителя Пермского края осудили за кражу продуктов в сетевых супермаркетах. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«Подсудимый украл из сетевых магазинов тушеную говядину, кофе, 44 дезодоранта, сливочное масло и сыр. Общая сумма материального ущерба, причиненная магазинам — 13 488 рублей 46 копеек», — говорится в документе.

Мужчина ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. По совокупности преступлений суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что серийного вора из Пермского края осудили на шесть лет. Мужчина попался на краже инструментов для груминга.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жителя Пермского края осудили за кражу продуктов в сетевых супермаркетах. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «Подсудимый украл из сетевых магазинов тушеную говядину, кофе, 44 дезодоранта, сливочное масло и сыр. Общая сумма материального ущерба, причиненная магазинам — 13 488 рублей 46 копеек», — говорится в документе. Мужчина ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. По совокупности преступлений суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что серийного вора из Пермского края осудили на шесть лет. Мужчина попался на краже инструментов для груминга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...