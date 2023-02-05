Пермяка осудили на три года за кражу продуктов в магазинах

Жителя Пермского края осудили за кражу продуктов в сетевых супермаркетах. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.
«Подсудимый украл из сетевых магазинов тушеную говядину, кофе, 44 дезодоранта, сливочное масло и сыр. Общая сумма материального ущерба, причиненная магазинам — 13 488 рублей 46 копеек», — говорится в документе.
Мужчина ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. По совокупности преступлений суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
Ранее URA.RU писало, что серийного вора из Пермского края осудили на шесть лет. Мужчина попался на краже инструментов для груминга.
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