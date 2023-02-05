Около половины челябинцев страдают от хронической усталости

Хроническую усталость в той или иной степени ощущает большинство жителей региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области 40% людей ощущают хроническую усталость почти каждый день. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, чаще всего усталость испытывают маркетологи и административный персонал.

«Среди опрошенных жителей Челябинской области 40% чувствуют хроническую усталость почти каждый день. В основном ей подвержены административный персонал и маркетологи», — отметили в HeadHunter.

При этом большинство респондентов также устают, но реже. В конце недели это чувство возникает у 14% жителей, еще у 9% опрошенных усталость накапливается к концу года. Только 2% проживающих в регионе никогда не утомляются.

Проявления усталости у всех разное. Сложности с засыпанием и просыпанием испытывают 60% тех, кто переутомляется. У 51% опрошенных наблюдается тревожность, общая подавленность свойственна 49% жителей. Еще 46% чувствуют пессимизм, а 43% раздражается. При этом эффективность на работе падает у 37%, треть становится очень чувствительной к критике. У 20% чувство усталости приводит к тому, что они начинают игнорировать указания руководства, пропуская сроки выполнения задач.

Обычно причины усталости (у 41%) связывают с общим утомлением. Ежедневное сидение за компьютером считают фактором утомляемости 35% респондентов. Семейные дрязги винят 33% опрошенных, а 27% устают от неподобающего поведения начальства. Каждый четвертый признался, что виной всему долгая работа без отпуска, каждого пятого угнетают конфликты на работе.

Бороться с усталостью научились по-разному. Треть совершает прогулки, около трети ест витамины. Четверть опрошенных своим рецептом борьбы считает отдых в течение рабочего дня и посещение спортзала. Каждый четвертый, чтобы отдохнуть, не предпринимает ничего.