05 февраля 2023

Пермячка сделала украшения из отходов завода «Инкаб». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушке пришлось несколько дней исследовать материал на заводе

Ученица пермской общеобразовательной школы дизайна «Точка» создала серию украшений из отходов завода по производству оптоволоконного кабеля «Инкаб». Работой ученицы Марии Гордеевой поделились в официальной группе школы в соцсети «ВКонтакте».

«Мария Гордеева сделала из отходов оптоволоконного завода „Инкаб“ конструкцию для свето-теневой инсталляции, которая стала ее дипломным проектом. В процессе у Марии получилось еще создать из отходов серию украшений», — указано в группе «Школа дизайна Точка | Пермь».

Мария Гордеева несколько дней исследовала материал на заводе. Нюанс состоял в том, что пластик застывает почти сразу после слива и менять форму нужно очень быстро. Девушка наматывала пластиковые нити в кольца, браслеты, каффы. В итоге с получившимися украшениями она сделала серию фотографий.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми создают украшения в виде колбасы, чипсов Lays и Coca-Cola. Речь идет о серьгах, где в качестве подвесок висят все эти продукты, сделанные из пластика.

Кольца причудливой формы вполне вписываются в современные тренды
Украшения красиво отражаются на теле и стене при лучах света
Украшения сделаны из отходов завода «Инкаб» — из застывшего пластика
Мнения насчет украшений разделились, но положительных — больше

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Ученица пермской общеобразовательной школы дизайна «Точка» создала серию украшений из отходов завода по производству оптоволоконного кабеля «Инкаб». Работой ученицы Марии Гордеевой поделились в официальной группе школы в соцсети «ВКонтакте». «Мария Гордеева сделала из отходов оптоволоконного завода „Инкаб“ конструкцию для свето-теневой инсталляции, которая стала ее дипломным проектом. В процессе у Марии получилось еще создать из отходов серию украшений», — указано в группе «Школа дизайна Точка | Пермь». Мария Гордеева несколько дней исследовала материал на заводе. Нюанс состоял в том, что пластик застывает почти сразу после слива и менять форму нужно очень быстро. Девушка наматывала пластиковые нити в кольца, браслеты, каффы. В итоге с получившимися украшениями она сделала серию фотографий. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми создают украшения в виде колбасы, чипсов Lays и Coca-Cola. Речь идет о серьгах, где в качестве подвесок висят все эти продукты, сделанные из пластика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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