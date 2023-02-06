В Челябинской области сгорел школьный автобус. Фото

07 февраля 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

На месте ДТП организовали реверсивное движение Фото: Илья Московец © URA.RU В Троицке (Челябинская область) 7 февраля сгорел школьный автобус. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, на месте возгорания организовали реверсивное движение. «Утром 7 февраля водитель почувствовал запах гари, и в салон пошел дым. Водитель остановил автобус вышел, увидел возгорание», — отметили в ГИБДД. В это время автобус двигался по автодороге Нижняя Санарка-Логовое. Водитель отправился за детьми, но в пути машина сломалась. Пришлось ее останавливать и поворачивать обратно в гараж. Тогда автобус и загорелся. Экипаж ДПС отдела МВД России «Троицкий» немедленно отправился на место происшествия, когда об этом водитель сообщил по телефону 112. Как стало известно URA.RU, автобус 2018 года выпуска. В августе 2022 года прошел техосмотр. Возможной причиной возгорания считают перегрев двигателя после утечки охлаждающей жидкости. В момент возгорания детей в автобусе не было Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области По предварительным данным, причиной происшествия стал перегрев двигателя Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Троицке (Челябинская область) 7 февраля сгорел школьный автобус. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, на месте возгорания организовали реверсивное движение. «Утром 7 февраля водитель почувствовал запах гари, и в салон пошел дым. Водитель остановил автобус вышел, увидел возгорание», — отметили в ГИБДД. В это время автобус двигался по автодороге Нижняя Санарка-Логовое. Водитель отправился за детьми, но в пути машина сломалась. Пришлось ее останавливать и поворачивать обратно в гараж. Тогда автобус и загорелся. Экипаж ДПС отдела МВД России «Троицкий» немедленно отправился на место происшествия, когда об этом водитель сообщил по телефону 112. Как стало известно URA.RU, автобус 2018 года выпуска. В августе 2022 года прошел техосмотр. Возможной причиной возгорания считают перегрев двигателя после утечки охлаждающей жидкости.