06 февраля 2023

В Челябинской области сгорел школьный автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школьный автобус, осторожно дети, автобус, дети
На месте ДТП организовали реверсивное движение Фото:

В Троицке (Челябинская область) 7 февраля сгорел школьный автобус. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, на месте возгорания организовали реверсивное движение.

«Утром 7 февраля водитель почувствовал запах гари, и в салон пошел дым. Водитель остановил автобус вышел, увидел возгорание», — отметили в ГИБДД.

В это время автобус двигался по автодороге Нижняя Санарка-Логовое. Водитель отправился за детьми, но в пути машина сломалась. Пришлось ее останавливать и поворачивать обратно в гараж. Тогда автобус и загорелся.

Экипаж ДПС отдела МВД России «Троицкий» немедленно отправился на место происшествия, когда об этом водитель сообщил по телефону 112. Как стало известно URA.RU, автобус 2018 года выпуска. В августе 2022 года прошел техосмотр. Возможной причиной возгорания считают перегрев двигателя после утечки охлаждающей жидкости.

В момент возгорания детей в автобусе не было
Фото:
По предварительным данным, причиной происшествия стал перегрев двигателя
Фото:

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В Троицке (Челябинская область) 7 февраля сгорел школьный автобус. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, на месте возгорания организовали реверсивное движение. «Утром 7 февраля водитель почувствовал запах гари, и в салон пошел дым. Водитель остановил автобус вышел, увидел возгорание», — отметили в ГИБДД. В это время автобус двигался по автодороге Нижняя Санарка-Логовое. Водитель отправился за детьми, но в пути машина сломалась. Пришлось ее останавливать и поворачивать обратно в гараж. Тогда автобус и загорелся. Экипаж ДПС отдела МВД России «Троицкий» немедленно отправился на место происшествия, когда об этом водитель сообщил по телефону 112. Как стало известно URA.RU, автобус 2018 года выпуска. В августе 2022 года прошел техосмотр. Возможной причиной возгорания считают перегрев двигателя после утечки охлаждающей жидкости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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