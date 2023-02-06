06 февраля 2023

Пермякам выплатили долги по зарплате после угроз приставов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Деньги пермякам выплатили, но пришлось постараться Фото:

Два пермских предприятия оказались должны деньги своим сотрудникам. Суды обязали Верещагинский завод «Ремпутьмаш» выплатить своему работнику 115 тысяч рублей, а МУП «Коммунальное хозяйство «Комфорт» из села Большая Соснова — 58 тысяч. Решения были исполнены после вмешательства приставов, рассказали в ГУФССП России по Пермскому краю.

«Положенные суммы были перечислены взыскателям в кратчайшие сроки, после того как судебные приставы пообщались с руководством юридических лиц. Они предупредили, что длительное игнорирование законных требований исполнительных документов чревато не только административными санкциями, но и уголовной ответственностью», — говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, как сотрудница фонда обязательного медстрахования в Пермском крае отсудила у работодателя зарплату за восемь месяцев. Все это время она находилась в вынужденном прогуле.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Два пермских предприятия оказались должны деньги своим сотрудникам. Суды обязали Верещагинский завод «Ремпутьмаш» выплатить своему работнику 115 тысяч рублей, а МУП «Коммунальное хозяйство «Комфорт» из села Большая Соснова — 58 тысяч. Решения были исполнены после вмешательства приставов, рассказали в ГУФССП России по Пермскому краю. «Положенные суммы были перечислены взыскателям в кратчайшие сроки, после того как судебные приставы пообщались с руководством юридических лиц. Они предупредили, что длительное игнорирование законных требований исполнительных документов чревато не только административными санкциями, но и уголовной ответственностью», — говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, как сотрудница фонда обязательного медстрахования в Пермском крае отсудила у работодателя зарплату за восемь месяцев. Все это время она находилась в вынужденном прогуле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...