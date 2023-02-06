Пермякам выплатили долги по зарплате после угроз приставов

Деньги пермякам выплатили, но пришлось постараться Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Два пермских предприятия оказались должны деньги своим сотрудникам. Суды обязали Верещагинский завод «Ремпутьмаш» выплатить своему работнику 115 тысяч рублей, а МУП «Коммунальное хозяйство «Комфорт» из села Большая Соснова — 58 тысяч. Решения были исполнены после вмешательства приставов, рассказали в ГУФССП России по Пермскому краю.

«Положенные суммы были перечислены взыскателям в кратчайшие сроки, после того как судебные приставы пообщались с руководством юридических лиц. Они предупредили, что длительное игнорирование законных требований исполнительных документов чревато не только административными санкциями, но и уголовной ответственностью», — говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, как сотрудница фонда обязательного медстрахования в Пермском крае отсудила у работодателя зарплату за восемь месяцев. Все это время она находилась в вынужденном прогуле.