В Свердловской области обнаружено опасное подсолнечное масло

Одно из предприятий Свердловской области собиралось продавать опасное подсолнечное масло, которое могло быть приготовлено с нарушениями или содержать примеси. Об этом сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора.
«Испытательная лаборатория выявила некачественное растительное масло. В любом случае результат не соответствует стандартам качества и безопасности, установленным ГОСТ», — говорится, в сообщении, опубликованном на сайте референтного центра.
Там подчеркнули, что что причина появления опасного масла может заключаться в нарушении технологии производства. Кроме этого, в масле могут находиться опасные примеси, которые нельзя употреблять человеку.
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