В Свердловской области обнаружено опасное подсолнечное масло

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Подсолнечное масло должно соответствовать требованиям ГОСТа (архивное фото) Фото:

Одно из предприятий Свердловской области собиралось продавать опасное подсолнечное масло, которое могло быть приготовлено с нарушениями или содержать примеси. Об этом сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора.

«Испытательная лаборатория выявила некачественное растительное масло. В любом случае результат не соответствует стандартам качества и безопасности, установленным ГОСТ», — говорится, в сообщении, опубликованном на сайте референтного центра.

Там подчеркнули, что что причина появления опасного масла может заключаться в нарушении технологии производства. Кроме этого, в масле могут находиться опасные примеси, которые нельзя употреблять человеку.

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Одно из предприятий Свердловской области собиралось продавать опасное подсолнечное масло, которое могло быть приготовлено с нарушениями или содержать примеси. Об этом сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора. «Испытательная лаборатория выявила некачественное растительное масло. В любом случае результат не соответствует стандартам качества и безопасности, установленным ГОСТ», — говорится, в сообщении, опубликованном на сайте референтного центра. Там подчеркнули, что что причина появления опасного масла может заключаться в нарушении технологии производства. Кроме этого, в масле могут находиться опасные примеси, которые нельзя употреблять человеку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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