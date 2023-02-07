В Свердловской области обнаружено опасное подсолнечное масло

Подсолнечное масло должно соответствовать требованиям ГОСТа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одно из предприятий Свердловской области собиралось продавать опасное подсолнечное масло, которое могло быть приготовлено с нарушениями или содержать примеси. Об этом сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора.

«Испытательная лаборатория выявила некачественное растительное масло. В любом случае результат не соответствует стандартам качества и безопасности, установленным ГОСТ», — говорится, в сообщении, опубликованном на сайте референтного центра.

Там подчеркнули, что что причина появления опасного масла может заключаться в нарушении технологии производства. Кроме этого, в масле могут находиться опасные примеси, которые нельзя употреблять человеку.