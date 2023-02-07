Власти лишают жителей пермского микрорайона единственного магазина

Другой ближайший магазин находится в 2 км от микрорайона Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В пермском микрорайоне Соболи власти сносят единственный на 150 домов магазин. Местные жители жалуются, что альтернативы торговой точке им не предлагают, а другой ближайший магазин находится слишком далеко. О проблеме рассказала читательница URA.RU.

«Микрорайон на 150 домов лишится единственного магазина, торгующего товарами первой необходимости в шаговой доступности. Аналогов городская власть не предлагает. У нас и пенсионеры живут, и молодые мамочки», — рассказала местная жительница. Снести магазин должны 8 февраля.

Владелец единственной торговой точки в микрорайоне знал, что его павильон снесут, так как земля под магазином находится в аренде. Собственник пытался договориться в мэрией о переносе магазина на другую точку, но власти ему ничего не предложили. Также, жалуется читательница, администрация не привлекает никакой другой бизнес в микрорайон для замены единственного магазина.

В случае, если павильон снесут, жителям придется добираться пешком или на автобусе два км до другого ближайшего магазина. Особенно трудно будет делать это местным пенсионерам и молодым мамам, так как автобусы в микрорайоне ходят редко. Местные жители написали коллективное письмо в адрес мэра города Алексея Демкина, а также обратились к депутату заксобрания Пермского края Дмитрию Бондарю. В администрацию города направлен запрос.