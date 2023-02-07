07 февраля 2023

Мэр из ХМАО назначил куратором внутренней политики экс-министра из Марий Эл

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-министр Марий Эл Михаил Данилов стал замглавы Урая Фото:

В Урае (ХМАО) на должность заместителя главы назначен бывший министр внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Мариий Эл Михаил Данилов. Об этом сообщается в telegram-канале главы города.

«Распоряжением администрации Урая на должность заместителя главы города назначен Данилов Михаил. Он будет курировать направления внутренней политики, развития местного самоуправления и организации деятельности администрации города Урай», — уточняется в telegram-канале Тимура Закирзянова

Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО утвердило в должности директора Регионального аналитического центра Романа Веселина. Он ранее был заместителем главы департамента инвестиционной политики Тюменской области.

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В Урае (ХМАО) на должность заместителя главы назначен бывший министр внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Мариий Эл Михаил Данилов. Об этом сообщается в telegram-канале главы города. «Распоряжением администрации Урая на должность заместителя главы города назначен Данилов Михаил. Он будет курировать направления внутренней политики, развития местного самоуправления и организации деятельности администрации города Урай», — уточняется в telegram-канале Тимура Закирзянова Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО утвердило в должности директора Регионального аналитического центра Романа Веселина. Он ранее был заместителем главы департамента инвестиционной политики Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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