Мэр из ХМАО назначил куратором внутренней политики экс-министра из Марий Эл

08 февраля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Экс-министр Марий Эл Михаил Данилов стал замглавы Урая Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Урае (ХМАО) на должность заместителя главы назначен бывший министр внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Мариий Эл Михаил Данилов. Об этом сообщается в telegram-канале главы города. «Распоряжением администрации Урая на должность заместителя главы города назначен Данилов Михаил. Он будет курировать направления внутренней политики, развития местного самоуправления и организации деятельности администрации города Урай», — уточняется в telegram-канале Тимура Закирзянова Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО утвердило в должности директора Регионального аналитического центра Романа Веселина. Он ранее был заместителем главы департамента инвестиционной политики Тюменской области.

В Урае (ХМАО) на должность заместителя главы назначен бывший министр внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Мариий Эл Михаил Данилов. Об этом сообщается в telegram-канале главы города. «Распоряжением администрации Урая на должность заместителя главы города назначен Данилов Михаил. Он будет курировать направления внутренней политики, развития местного самоуправления и организации деятельности администрации города Урай», — уточняется в telegram-канале Тимура Закирзянова Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО утвердило в должности директора Регионального аналитического центра Романа Веселина. Он ранее был заместителем главы департамента инвестиционной политики Тюменской области.