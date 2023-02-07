Мэр из ХМАО назначил куратором внутренней политики экс-министра из Марий Эл

В Урае (ХМАО) на должность заместителя главы назначен бывший министр внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Мариий Эл Михаил Данилов. Об этом сообщается в telegram-канале главы города.
«Распоряжением администрации Урая на должность заместителя главы города назначен Данилов Михаил. Он будет курировать направления внутренней политики, развития местного самоуправления и организации деятельности администрации города Урай», — уточняется в telegram-канале Тимура Закирзянова
Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО утвердило в должности директора Регионального аналитического центра Романа Веселина. Он ранее был заместителем главы департамента инвестиционной политики Тюменской области.
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